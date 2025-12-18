Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Réouvertures sur le réseau routier durant la pause hivernale

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les chantiers pour le réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec prendront une courte pause hivernale, à partir du 19 décembre 2025. Ainsi, plusieurs axes routiers ont déjà été rouverts à la circulation, afin de faciliter les déplacements.

Les travaux et les entraves reprendront progressivement à compter du 5 janvier 2026.

Entraves en vigueur dans le secteur de la tête des ponts pendant la pause hivernale 2025-2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Axes routiers rouverts à la circulation en date du 16 décembre

L'avenue des Hôtels, entre le chemin Saint-Louis et la rue Chambalon.

La sortie n o 23 (avenue des Hôtels) de la route 175 (boulevard Laurier) en direction nord.

23 (avenue des Hôtels) de la route 175 (boulevard Laurier) en direction nord. L'accès à la route 175 (boulevard Laurier) en direction nord en provenance de l'avenue des Hôtels à la hauteur du chemin Saint-Louis.

Les entraves partielles sont également levées sur la route 175 (boulevard Laurier), entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie, ainsi qu'à proximité de l'échangeur autoroutier. D'autres entraves restent toutefois en vigueur dans le secteur.

En tout temps, durant les travaux, les accès aux commerces demeurent ouverts. Des panneaux de signalisation sont en place pour diriger les usagers de la route.

Principaux travaux réalisés dans la dernière année

En 2025, plus de 100 travailleuses et travailleurs étaient actifs en période de pointe sur les trois chantiers du projet. Voici, par secteur, les travaux réalisés :

Boulevard Laurier

Construction de la partie souterraine du tunnel réservé aux autobus, et de la trémie ouest qui assurera la transition entre la surface et le tunnel.

Reconstruction de conduites souterraines à l'intersection du boulevard Laurier et de l'avenue Lavigerie ainsi qu'à leurs approches.

Avenue des Hôtels

Reconstruction de la chaussée et mise en place de la dalle en béton du futur corridor réservé aux autobus entre le chemin Saint-Louis et la rue Chambalon.

Construction des fondations du pont d'étagement au-dessus de la voie ferrée.

Asphaltage, finition et mise en service du nouveau rond-point et de la piste polyvalente en pavé destinée aux piétons et cyclistes, dans le secteur de l'Aquarium du Québec.

Construction de deux stationnements tout au sud de l'avenue des Hôtels.

Début des aménagements paysagers et architecturaux.

Route 175

Construction du pont d'étagement temporaire au-dessus de la voie ferrée pour maintenir la circulation et déconstruction de l'ancienne structure. Construction des fondations du nouveau pont d'étagement.

Mise en place d'une portion des murs architecturaux de la future promenade piétonne reliant l'avenue des Hôtels à la gare de Sainte-Foy.

Début de la construction du nouveau belvédère à l'approche nord du pont de Québec.

Principaux travaux à venir l'année prochaine

Les travaux prévus pour l'année 2026 viseront la mise en service de plusieurs infrastructures majeures, dont les ponts d'étagement, certains liens pour piétons et cyclistes et une portion de l'avenue des Hôtels.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724