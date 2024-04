Saint-Bruno - Début des travaux de construction du nouveau carrefour giratoire à l'intersection des routes 169 et 170 et du 4e Rang Ouest

SAGUENAY, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent le début des travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection des routes 169 et 170 et du 4e Rang Ouest, à l'ouest de Saint-Bruno.

Représentant des investissements de 7,7 M$, ce projet s'inscrit dans les objectifs du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, qui vise à sécuriser les déplacements des usagers de la route. L'aménagement d'un carrefour giratoire a notamment été priorisé afin de favoriser une meilleure gestion et fluidité de la circulation. De plus, il offre plusieurs avantages au regard de la sécurité routière en réduisant le risque d'accident.

Citations

« Le nouveau carrefour giratoire représentera un gain notable pour la sécurité des usagers qui empruntent ce lien stratégique dans la région. Cette annonce démontre notre engagement à poser des actions concrètes en vue d'améliorer le réseau routier du Québec. À cet égard, ce projet s'imbrique dans la nouvelle vision en matière de sécurité routière inspirée des bonnes pratiques dans le domaine. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le carrefour giratoire de l'intersection des routes 169 et 170 assurera la sécurité de nos usagers de la route et rendra la circulation dans le secteur plus fluide. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le début des travaux d'aménagement du carrefour giratoire à l'intersection des routes 169 et 170 est une excellente nouvelle! Ce réaménagement permettra d'accroître la fluidité du transport et, surtout, d'augmenter la sécurité des usagers. C'est un projet important pour notre population, mais également pour les transporteurs et les touristes qui empruntent cette route. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

À compter du 22 avril prochain, la circulation sera déviée sur un chemin temporaire qui permettra d'assurer le maintien du lien routier pendant toute la durée des travaux. Puisque la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h et que les voies seront d'une largeur de 3,5 mètres, des ralentissements sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à être attentifs à la nouvelle signalisation dans la zone de chantier et à faire preuve de patience.

L'aménagement d'un carrefour giratoire favorise une réduction de la vitesse et diminue les points de conflits comparativement aux intersections. Ainsi, il permet : de diminuer le nombre d'accidents avec blessés; d'éliminer les collisions à angle droit à grande vitesse; de réduire la gravité des accidents; de maintenir une fluidité accrue de la circulation.

Ce projet est inclus dans la liste des sites à potentiel d'amélioration 2023-2024.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Geneviève Tremblay, conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246; Élodie Masson, attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 367 990-8017, Courriel : [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724