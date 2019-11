SAIL Plein Air inaugure son premier centre de distribution à Longueuil

L'entrepôt en quelques chiffres :

700 pieds de convoyeurs

pieds de convoyeurs Traitement des commandes 7 jours sur 7 / 16 heures par jour

500 marques uniques disponibles

marques uniques disponibles Superficie de 80 000 pieds carrés

pieds carrés 500 000 commandes traitées d'ici 4 ans

LONGUEUIL, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - SAIL Plein Air, l'un des principaux chefs de file québécois du commerce au détail, est heureux d'inaugurer son tout nouveau et premier centre de distribution pour traiter les commandes en ligne des sites transactionnels des enseignes SAIL et Sportium. Situé au 847 boulevard Jean-Paul Vincent à Longueuil et d'une superficie de 80 000 pieds carrés, cet entrepôt permettra de répondre à la popularité grandissante des ventes en ligne, et ce, partout au Canada.

Plus grand que nature, cet entrepôt, à la fine pointe de la technologie, comprend un système de localisation d'inventaire ultra moderne et 700 pieds de convoyeurs. Il permettra à l'entreprise d'optimiser le temps de traitement des commandes, d'accroître considérablement le nombre de produits en inventaire et aux enseignes de répondre à plus de 500 000 ventes en ligne d'ici quatre ans.

SAIL et Sportium s'engagent à offrir à la clientèle une promesse améliorée. Les adeptes de plein air et de sports pourront bénéficier d'un plus vaste choix de produits disponibles, d'une livraison plus rapide, ainsi que d'une politique de retours et de remboursements facilitée. Une équipe formée de conseillers expérimentés sera disponible pour répondre aux questions et demandes des consommateurs et ainsi rendre leur expérience de magasinage la plus agréable possible.

« Nous sommes fiers de poursuivre le développement et la croissance de nos deux enseignes tout en complétant notre offre commerciale avec cet entrepôt qui nous permettra de traiter des milliers de commandes quotidiennement de manière efficace », explique M. Norman Décarie, président et chef de la direction de SAIL Plein Air. « Il nous permet de rejoindre une clientèle éloignée de nos emplacements physiques et celle qui privilégie l'achat en ligne. Avec une présence web renouvelée, nos enseignes seront plus que jamais là pour équiper notre clientèle juste à temps pour la période des fêtes! »

Plus de 50 employés travailleront au nouveau centre de distribution de Longueuil. Parmi ceux-ci, une équipe de gestionnaires chevronnés, des techniciens, des préposés au service à la clientèle ainsi que de nombreux postes de manutentionnaires et journaliers ont été formés pour soutenir la croissance importante que connaît les plateformes numériques de SAIL Plein Air. Au total, 30 nouveaux emplois seront créés.

À propos de SAIL Plein Air

Entreprise québécoise fondée il y a plus de 40 ans, SAIL Plein Air emploie près de 2 000 personnes à son siège social de Laval et dans ses magasins du Québec et de l'Ontario. SAIL Plein Air possède 14 succursales, dont huit au Québec et six en Ontario. L'entreprise prévoit poursuivre sa croissance en ouvrant de nouvelles succursales dans les deux provinces et en intensifiant ses activités de commerce électronique. Chez SAIL, le talent et les expériences de plein air, de chasse et de pêche des employés contribuent à inspirer la clientèle et à la conseiller judicieusement, car toutes bonnes histoires commencent chez SAIL.

L'entreprise détient également l'enseigne Sportium qui compte quatre succursales à Saint-Hubert, à Laval, à Québec et à Kirkland ainsi que son propre site transactionnel. Tout comme la marque SAIL est reconnue pour son expérience client unique, Sportium se positionne comme un chef de file en matière de vêtements de performance et d'équipement de sport, offrant un service spécialisé aux consommateurs. Chez Sportium, la passion des employés se traduit par plus de choix et plus de conseils.

Vidéo de l'entrepôt :

Format 1 minute https://bit.ly/37jcgDs

Format 15 secondes https://bit.ly/2qofmWl

Photos en haute résolution : https://bit.ly/2rc40oj

