MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - Monsieur Daniel Desmarais, Président exécutif du conseil d'administration de SAIL Plein Air Inc., est fier d'annoncer la nomination de madame Isabelle Lemay au poste de Présidente et cheffe de la direction à compter du 9 septembre 2024.

Madame Lemay, CPA de formation, a œuvré au sein de plusieurs entreprises de commerce de détail et de distribution au cours des vingt dernières années, à la fois au Québec et à l'international. Elle a occupé plus récemment les postes de COO et de CEO au sein d'entreprises du Groupe Legault (Mondou).

Isabelle Lemay, Présidente et cheffe de la direction de SAIL Plein Air Inc. (Groupe CNW/SAIL Plein Air Inc.)

Les dirigeants et employés de SAIL sont heureux de l'accueillir parmi eux, et de poursuivre avec elle la mission de l'entreprise, et ainsi mener la bannière SAIL vers l'excellence.

À propos de SAIL Plein Air Inc.

Chef de file de l'industrie du plein air au Canada, SAIL offre le plus grand réseau de magasins de plein air, de camping, de chasse et pêche de l'est du Canada. Reconnue par les consommateurs pour son expérience client unique, SAIL a pour mission d'équiper et d'offrir une expérience-client authentique à chaque passionné de plein air afin qu'il puisse en profiter pleinement. Cette entreprise québécoise, établie depuis plus de 40 ans, compte des succursales au Québec et en Ontario.

SOURCE SAIL Plein Air Inc.

Renseignements : Pierre Tessier, [email protected], 514 233-1636