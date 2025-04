MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - La présidente et cheffe de la direction de SAIL Plein Air inc., Isabelle Lemay, dévoile une vision ambitieuse pour stimuler la croissance de l'entreprise et naviguer dans une période de turbulence économique. Animée par un désir d'innovation, Isabelle Lemay présente une feuille de route claire qui propulsera SAIL vers de nouveaux sommets au cours des prochaines années.

« Le plein air, c'est bien plus qu'un marché : c'est une passion qui unit les gens autour de valeurs fortes. Après six mois à la tête de SAIL, je suis convaincue que notre rôle est d'accompagner les clientes et les clients dans leurs activités extérieures, peu importe leur niveau, leur budget ou leur région. En misant sur l'innovation, la proximité et la responsabilité, nous allons faire de SAIL l'allié privilégié des passionnés de nature et d'aventure et la principale destination plein air; encore plus forte, plus pertinente et plus inspirante pour les années à venir », affirme Isabelle Lemay, appuyée par une équipe de direction récemment renforcée.

8 nouveaux magasins d'ici 2030

Parmi les grandes orientations stratégiques, Isabelle Lemay prévoit l'ouverture de huit nouveaux magasins d'ici cinq ans, dans le but de renforcer la présence de SAIL au Québec et en Ontario et de rapprocher l'offre plein air d'un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes.

Expérience bonifiée et offre de produits enrichie

En parallèle, l'entreprise fera évoluer ses concepts de magasins afin d'enrichir l'expérience client et de mieux refléter l'évolution des besoins des consommateurs. Cela pourra prendre plusieurs formes, allant de la taille au concept, à l'offre produits ou aux services.

La stratégie prévoit aussi d'accroître la variété de l'offre et le nombre de marques disponibles. Dans un équilibre entre marque nationale et les marques privées SAIL et BOREALIS, SAIL s'assurera d'ajouter un plus large éventail de produits exclusifs, de qualité, conçus pour répondre aux réalités du plein air d'ici.

Une attention particulière sera accordée à un projet visant à mettre en valeur certains aspects recherchés par les clients. En tant qu'ambassadeur du programme « Les Produits du Québec », l'entreprise mettra davantage en avant les produits conçus ou fabriqués au Québec. De plus, elle identifiera clairement les marques d'origine canadienne afin de répondre à une demande croissante pour l'achat local. L'entreprise s'engage également à promouvoir et à offrir des produits écoresponsables, dans le but affirmé de favoriser une consommation plus durable.

Aussi, dans le but d'élargir l'offre de produits, Isabelle Lemay souhaite introduire un pilote reSAIL en magasin. Lancée en octobre 2023, reSAIL est une plateforme de revente en ligne simple, sécuritaire et efficace, qui offre une expérience fluide tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. Actuellement accessible uniquement en ligne sur le site resail.ca, cette plateforme sera bientôt disponible en magasin, apportant ainsi une nouvelle dimension à l'expérience client.

Site transactionnel amélioré

L'aspect numérique figure aussi au cœur de la transformation. Le site transactionnel de SAIL sera entièrement repensé pour offrir une expérience d'achat plus fluide, rapide et inspirante, tant sur le plan du contenu que du service.

À propos de SAIL Plein Air inc.

Entreprise québécoise, SAIL Plein Air inc. aura 50 ans en 2026. Elle emploie plus de 1 000 personnes à son siège social de Laval et dans ses 12 magasins sous l'enseigne SAIL, dont huit au Québec et quatre en Ontario, ainsi qu'un site transactionnel (sail.ca) qui dessert l'ensemble du Canada.

SOURCE SAIL Plein Air Inc.

Renseignements : Pierre Tessier, [email protected], 514 233-1636