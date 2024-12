Saguenay−Lac-Saint-Jean - Le gouvernement du Québec réaffirme son soutien à la filière forestière

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, est fière d'annoncer que plus de 60 millions de dollars (M$), depuis 2022, ont été utilisés pour soutenir des projets d'innovation pour la transformation de produits forestiers. Au total, ce sont 35 partenaires qui ont profité ou profiteront de l'appui du gouvernement du Québec.

Ces investissements réalisés dans des projets de construction ou de transformation d'usines, de diversification de la production ainsi que dans la robotisation et l'automatisation des procédés pour pallier la rareté de la main-d'œuvre ou augmenter la productivité des entreprises agissent comme un levier supplémentaire permettant d'assurer la pérennité et le développement du secteur forestier québécois.

Saguenay−Lac-Saint-Jean

Pour la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, ce sont 4 838 500 $ qui ont été accordés pour trois projets, soit :

le projet « Installation d'un séchoir à basse température dans le cadre d'un projet de centre de valorisation de la biomasse forestière », de la Société de cogénération de Saint-Félicien (1 M$);

le projet « Implantation en usine de pâte kraft blanchie de résineux d'un traitement biologique modulaire innovant des eaux usées », de Domtar (anciennement Produits forestiers Résolu) (1 338 500 $);

le projet « Implantation d'une usine de biocharbon et d'hydrogène vert », de Char Technologies (2,5 M$).

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui à la Société de cogénération de Saint-Félicien, l'une des entreprises bénéficiaires, en compagnie de la ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, du député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, ainsi que du député de Dubuc, M. François Tremblay.

Un secteur prioritaire

Cette annonce témoigne une fois de plus de l'engagement du gouvernement du Québec de soutenir la filière forestière. Le 21 novembre dernier, l'attribution de plus de 440 M$ a été annoncée pour reboiser les forêts québécoises. À cette somme s'ajoutent des prêts de 100 M$ pour aider directement les entreprises forestières.

Depuis l'automne 2023, ce sont plus de 1 milliard de dollars (G$) que le gouvernement du Québec a investis pour soutenir le secteur forestier. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts s'est également engagée à moderniser le régime forestier dans les meilleurs délais.

En soutenant ce type d'initiatives, le gouvernement du Québec démontre encore une fois son appui à la filière forestière et aux entreprises gravitant autour de ce secteur.

Citations :

« Avec ces investissements, notre gouvernement démontre à nouveau son soutien à ce secteur névralgique pour le Québec et ses régions. Concrètement, avec cette annonce, nous encourageons des projets innovants qui permettront de dynamiser la filière forestière. Les projets soutenus dans le cadre du Programme Innovation Bois ont généré près de 1,35 milliard de dollars en investissements totaux, créé plus de 1 300 emplois et consolidé plus de 14 000 autres, depuis 2016. C'est impressionnant! Je salue les investisseurs pour leur sens de l'initiative et leur vision d'avenir! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Depuis mon entrée en fonction, la forêt a toujours été une priorité pour moi et le Saguenay−Lac-Saint-Jean. La capacité d'innovation constitue l'une des forces de la région, et les entreprises soutenues par le Programme y participent elles aussi. Ces investissements sont porteurs pour l'économie régionale et permettent de demeurer compétitifs et à l'avant-garde dans le secteur forestier. Bravo aux équipes derrière ces projets novateurs! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ces investissements de plus de 60 millions de dollars, dont 4,8 millions de dollars dans la circonscription de Roberval, témoignent de l'engagement ferme du gouvernement du Québec envers la filière forestière, un pilier de notre économie régionale. En soutenant des projets novateurs qui favorisent la modernisation, la diversification et l'automatisation, nous assurons non seulement la pérennité de ce secteur crucial, mais aussi sa capacité à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Grâce au soutien du Programme Innovation Bois, nous accueillons aujourd'hui trois annonces d'appui financier important pour notre région qui sont en lien avec le développement de la bioéconomie. Cela démontre le leadership de notre communauté et la cohérence avec le slogan de notre MRC : De nos ressources émerge l'avenir. Nous marquons ainsi le départ d'une nouvelle ère de développement dans l'axe de la décarbonation et de la bioéconomie. »

Pascal Turcotte, directeur, Société de cogénération de Saint-Félicien

Faits saillants :

Le Programme Innovation Bois (PIB) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts a été lancé en 2016. Il est destiné aux entreprises ou aux centres de recherche, d'enseignement ou de transfert de connaissances qui travaillent dans le domaine de l'industrie des produits forestiers, utilisent les produits de cette industrie ou travaillent dans le domaine de l'industrie de la fabrication des équipements forestiers.

De 2016 au 31 octobre 2024, 296 projets ont été soutenus par les deux volets du Programme, soit le volet 1 - Innovation et le volet 2 - Bois de qualité inférieure, pour un montant de près de 216,4 M$ en subventions. Ces projets ont généré près de 1,35 G$ en investissements totaux, créé plus de 1 300 emplois et consolidé plus de 14 000 autres.

qualité inférieure, pour un montant de près de 216,4 M$ en subventions. Ces projets ont généré près de 1,35 G$ en investissements totaux, créé plus de 1 300 emplois et consolidé plus de 14 000 autres. Les fonds alloués au Programme sont maintenant tous engagés. Pour rester informé d'une éventuelle disponibilité budgétaire permettant le dépôt de nouveaux projets, il est cependant possible de soumettre un « Avis d'intention », accessible sur la page Web du Programme.

