Embauche de Marie-Claude Boisvert et de Patrick Daignault pour créer un fonds de placements privés axé sur le marché canadien des PME

MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Sagard Holdings Inc. (ci-après « Sagard ») annonce le lancement de sa stratégie canadienne de placements privés, qui sera dirigée par Marie-Claude Boisvert.

Mme Boisvert est une leader reconnue et respectée dans le domaine des placements privés, avec plus de 25 ans d'expérience opérationnelle et financière au Canada et en Europe. Elle possède une forte expertise en matière de transactions, d'investissements, et de gestion de portefeuille, ainsi qu'une excellente feuille de route en matière de rendements. Avant de se joindre à Sagard, elle a été associée chez Clearspring Capital Partners et associée directrice chez Kilmer Capital Partners, où son mandat était de développer et gérer les activités d'investissement de ces fonds au Québec.

« Ce qui m'a attirée chez Sagard est la qualité de l'équipe et du réseau, la culture d'investissement et les projets ambitieux de la société pour le secteur des placements privés au Canada, en plus de l'engagement financier via ses propres capitaux », a expliqué Mme Boisvert. « Bâtir un fonds d'envergure, axé sur les investissements dans le marché des PME, au sein de la plateforme de Sagard qui est en pleine expansion, est une perspective de carrière unique et passionnante. »

Patrick Daignault joindra également Sagard aux côtés de Mme Boisvert en tant qu'associé. M. Daignault occupait jusqu'à récemment le poste de premier directeur, placements privés chez Investissements PSP, à Montréal, où il a piloté plusieurs investissements importants à travers une multitude de secteurs d'activités. M. Daignault a débuté sa carrière à Londres, au Royaume-Uni, il y a 15 ans en banque d'affaires et en investissement chez CIBC, Barclays et Ardian avant de revenir s'établir à Montréal en 2015.

« Nous sommes ravis que Marie-Claude et Patrick se joignent à nous pour développer notre plateforme canadienne de placements privés. Leur profonde expérience en investissement privé et leurs vastes réseaux d'affaires permettront de propulser notre croissance et de poursuivre notre stratégie qui vise à répondre aux besoins des chefs d'entreprise et des entrepreneurs du marché canadien des PME », a déclaré Adam Vigna, associé directeur et chef des placements de Sagard Holdings.

Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard Holdings, a déclaré que « le lancement de notre plateforme Canadienne de placements privés constitue une étape importante afin que Sagard devienne l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs au Canada. Ce nouveau fonds s'appuiera sur nos nombreuses années d'investissements en Europe, ainsi que sur nos activités de prêt aux PME en Amérique du Nord. Je suis très fier que Sagard gère l'un des seuls fonds de placements privés lancé et dirigé par une femme au pays, ce qui souligne notre engagement en faveur de la diversité dans nos entreprises ».

La plateforme de placements privés aura des objectifs d'investissement pancanadien et sera établie dans les bureaux de Sagard à Montréal. Elle débutera ses activités d'investissement dès le premier trimestre de 2021 et les démarches de financement externes commenceront à la mi-2021.

À propos de Sagard Holdings

Sagard Holdings est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégie s'appuyant sur des équipes d'investissement basées à Montréal, Calgary, Toronto, New York, San Francisco, Paris et Singapour. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant de connaissances sectorielles approfondies. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique de compagnies de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenaires stratégiques. Sagard investit dans quatre classes d'actifs : le placement privé, le crédit privé, les redevances dans le secteur pharmaceutique et le capital de risque. Sagard Holdings est membre du groupe de sociétés Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus sur Sagard, visitez le site sagardholdings.com .

