Sagard Holdings annonce la première clôture de Sagard Credit Partners II

TORONTO, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Sagard Holdings Inc. (« Sagard ») a annoncé aujourd'hui la réussite de la première clôture de Sagard Credit Partners II (« SCP II » ou « le Fonds ») avec des engagements totalisant environ 650 millions de dollars américains. Lancé en 2017, Sagard Credit Partners (« SCP ») investit dans des occasions de crédit exclusif non commandité au Canada et aux États-Unis.

La première clôture comprend la participation de 10 nouveaux et anciens associés commanditaires, dont l'investisseur institutionnel et stratégique clé Healthcare of Ontario Pension Plan (« HOOPP »), ainsi qu'un engagement important en tant que commanditaire de la part de Sagard. Le Fonds vise des engagements totaux de 1,1 milliard de dollars en capital avec un plafond fixe de 1,3 milliard de dollars, et il reste ouvert à des engagements supplémentaires jusqu'en 2021.

« Notre équipe a travaillé sans relâche pour créer un fonds de crédit privé capable de rivaliser avec les autres en Amérique du Nord en envisageant la perspective à long terme d'établir des relations étroites avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. L'accent que nous avons mis sur les solutions de financement par emprunt sur mesure a porté ses fruits et la réponse à nos efforts de financement a été très positive jusqu'à présent », a déclaré Adam Vigna, associé directeur et directeur des placements de Sagard et de SCP.

Sagard Credit Partners a clôturé son fonds inaugural de 557 millions de dollars (« SCP I ») en décembre 2018, lequel était axé sur l'octroi direct de prêts à des secteurs mal desservis en Amérique du Nord. SCP I a accordé un crédit à 10 entreprises et est déployé à plus de 85 %.

« Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau injecter des capitaux à ce groupe de très grande qualité, au moment où ils lancent SCP II. Ayant travaillé avec eux dans le passé, notamment sur SCP I, nous pensons que la combinaison que forment l'équipe et la stratégie de SCP avec le réseau de Sagard est convaincante », a déclaré Jim Walker, chef des Marchés privés du HOOPP.

Sagard Credit Partners estime que les récentes perturbations du marché et de l'économie entraîneront un élargissement et une amélioration des possibilités offertes par la dette privée en 2021 et au-delà. SCP II recherchera activement des occasions d'investissement dans des entreprises saines situées principalement au Canada et aux États-Unis et qui ont besoin de liquidités pour traverser la période d'incertitude actuelle.

« Nous sommes ravis de la première clôture de 650 millions de dollars de SCP II. Le fonds de crédit est le premier produit lancé par la plateforme de Sagard Holdings. Il a été à la base de notre croissance et nos actifs sous gestion avoisinent les cinq milliards de dollars », a déclaré Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard Holdings. « Cette stratégie d'investissement, l'une des plus importantes du genre au Canada, apporte d'importantes capacités en matière de réseau et de recherche à la plateforme et nous permet de pénétrer d'autres secteurs du marché intermédiaire. »

Sagard Holdings est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies avec des professionnels situés à Montréal, Toronto, New York, Paris et à Singapour. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions souples en matière de capital et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant d'une connaissance approfondie du secteur. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, de commanditaires, de conseillers et d'autres relations importantes. Aujourd'hui, Sagard investit dans quatre classes d'actifs : le capital privé, le crédit privé, les redevances et le capital de risque. La société Sagard Holdings a été fondée en 2005 par Power Corporation du Canada en complément de ses placements mondiaux. Pour en savoir davantage sur Sagard, visitez le site sagardholdings.com.

