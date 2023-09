Le bureau, situé dans le centre financier d'Abu Dhabi (ADGM), sera un premier point d'ancrage régional pour Sagard, avec des plans d'expansion futurs

Firas Mallah, dirigeant chevronné, rejoint la société pour diriger les activités dans la région

ABU DHABI, Émirats arabes unis, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Sagard, une société mondiale d'actifs alternatifs multistratégies de plus de 14,5 milliards de dollars américains, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier bureau au Moyen-Orient à Abu Dhabi, qui sera dirigé par Firas Mallah, directeur général et responsable de la région MENA (Moyen-Orient Afrique du Nord).

Le nouveau bureau sera situé au cœur de Abu Dhabi Global Market et constitue la plus récente étape d'expansion internationale de l'entreprise.

« L'ouverture de notre nouveau bureau aux Émirats arabes unis est une étape importante dans la réalisation de notre objectif de devenir l'une des sociétés de gestion de d'actifs alternatifs les plus respectées et les plus influentes au monde », a déclaré Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard. « Je suis ravi d'accueillir Firas Mallah au sein de l'équipe Sagard en tant que directeur général et responsable de la région MENA. Nous nous appuyons déjà sur des partenariats locaux prometteurs et nous sommes enthousiastes à l'idée d'accélérer nos nombreuses occasions de croissance et de collaboration. »

Firas possède plus de 20 ans d'expérience, notamment une vaste expertise en levée de fonds au Moyen-Orient, de solides relations avec tous les niveaux d'investisseurs institutionnels de la région et diverses stratégies sur les marchés publics et privés. Il dirigera l'accélération des activités de Sagard et sera responsable du développement de sa base d'investisseur et de son écosystème, ainsi que de la création de partenariats structurants, y compris pour les compagnies en portefeuille de Sagard. « Je suis ravi de rejoindre une société entrepreneuriale telle que Sagard. Notre objectif est de devenir des partenaires à valeur ajoutée pour les investisseurs, les institutions financières, les entreprises innovantes et les entrepreneurs. L'innovation, le dynamisme et l'ambition que nous avons observés dans la région en font un endroit tout indiqué pour offrir notre expertise en matière d'investissement sur les marchés privés », a indiqué Firas Mallah.

Commentant l'expansion charnière de Sagard dans la région, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED) et d'Abu Dhabi Global Market, a déclaré: «Société de gestion d'actifs de renommée mondiale, l'expansion de Sagard au Moyen-Orient avec Abu Dhabi et ADGM comme sa destination de choix en tant que point d'ancrage régional, illustre l'importance de la gestion d'actifs et la croissance exceptionnelle que ce secteur connaît ces derniers temps. Des entreprises comme Sagard contribuent grandement à la réalisation des objectifs d'Abu Dhabi visant à construire un centre financier international centré sur l'innovation et sur une croissance durable accélérée comme pierre angulaire. Nous souhaitons la bienvenue à Sagard au sein de la « Capitale du capital » et sommes impatients de façonner l'avenir de la gestion d'actifs dans cette région dynamique et au-delà».

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies qui compte 14,5 milliards de dollars américains sous gestion, 125 entreprises financées par capital-risque et 300 professionnels. Nous investissons dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé, de l'immobilier et des redevances. Nous offrons des solutions de capital flexibles, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes en création de valeur. La société a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'informations, visitez le site www.sagard.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn @sagard

À propos d'Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Abu Dhabi Global Market (ADGM) est le centre financier international (IFC) de la capitale des Émirats arabes unis, qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2015. ADGM renforce la position d'Abu Dhabi en tant que centre financier de premier plan et pôle d'affaires servant de lien stratégique entre les économies en croissance du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud et le reste du monde.

Opérant dans un cadre réglementaire international basé sur l'application directe de la Common Law anglaise, ADGM régit l'ensemble de l'île d'Al Maryah et de l'île d'Al Reem, désignées comme la zone franche financière d'Abu Dhabi.

ADGM est classée parmi les principales IFC les plus appréciées dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique et est désignée comme le plus grand hub Fintech de la région MENA. Son écosystème commercial progressif et inclusif gravite autour des institutions financières et non financières mondiales tout en tirant parti des synergies entre ADGM et plusieurs juridictions positionnées comme l'un des centres financiers les plus avancés, les plus diversifiés et les plus progressivement gouvernés au monde.

Pour plus de détails sur ADGM, veuillez visiter www.adgm.com ou suivez-nous sur Twitter et Instagram : @adglobalmarket et LinkedIn : @Abu Dhabi Global Market (ADGM)

SOURCE Sagard

