Sagard et Great-West Lifeco Inc. annoncent la création d'un partenariat stratégique, comprenant l'acquisition prévue par Sagard d'EverWest, une société de gestion de placements immobiliers

TORONTO, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Sagard Holdings Inc. (« Sagard ») a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la création d'un partenariat stratégique à long terme avec Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco »), sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture. La transaction inclura l'acquisition par Sagard d'EverWest Real Estate Investors, LLC et d'EverWest Advisors LLC (ensemble « EverWest »), basées à Denver, Colorado, auprès de Lifeco. L'acquisition d'EverWest, une société de gestion de placements immobiliers avec environ 3,8 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, marquera également le lancement par Sagard d'une plateforme de placements immobiliers et une augmentation significative de sa présence dans le marché américain.

Ce partenariat stratégique représentera également le début de la prochaine phase de croissance de Sagard, qui vise à devenir un gestionnaire d'actifs alternatifs multi stratégie d'envergure mondiale et un acteur important dans le secteur des placements immobiliers. Dans le cadre de la transaction, Lifeco s'engagera à investir environ 2 milliards de dollars américains (y compris les montants engagés avant la date des présentes) dans des véhicules de placement d'EverWest pour soutenir la croissance future de celle-ci. De plus, le partenariat comprend des engagements en capital pouvant atteindre environ 500 millions de dollars américains supplémentaires de la part de Lifeco dans certains fonds de Sagard (en plus de ses engagements actuels dans certains fonds existants de Sagard). La transaction donnera également à Lifeco une participation minoritaire dans Sagard Holdings Management Inc., une filiale de Sagard.

« L'acquisition prévue d'EverWest est essentielle à la croissance continue de Sagard. L'immobilier est une catégorie d'actifs en forte croissance et complémentaire à la base de produits de Sagard, et attrayante pour nos investisseurs existants et potentiels,» a déclaré Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard. Le renforcement de la relation stratégique de Sagard avec Lifeco et son accueil en tant qu'actionnaire de Sagard Holdings Management Inc. créeront de nouvelles possibilités de croissance pour notre entreprise. »

« Grâce à son modèle d'affaire pleinement intégré, EverWest sera bien positionnée pour saisir les nouvelles occasions de croissance découlant de l'écosystème de Sagard, jetant ici les bases de la plateforme immobilière de notre organisation», a ajouté Jonathan Tétrault, associé directeur de Sagard.

Ce nouveau partenariat stratégique entre Sagard et Lifeco sera mutuellement bénéfique. Il répondra d'une part aux objectifs de Sagard de lancer ses activités dans le secteur de l'investissement immobilier, d'accroître la taille de ses actifs et de poursuivre la diversification de son offre de produits, ainsi que de donner accès à des capitaux stratégiques supplémentaires. D'autre part, ce partenariat confèrera à Lifeco une position significative dans la croissance future de Sagard et contribuera à élargir ses capacités et solutions au niveau des investissements alternatifs.

« Cette transaction fera progresser la stratégie de Lifeco visant à élargir davantage son accès aux autres options de placement,» a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Lifeco. «Elle offrira un meilleur accès aux catégories d'actifs diversifiées de Sagard, en complément de nos équipes de placement déjà existantes. Cela se traduira par des options plus vastes et plus diversifiées pour les besoins de nos clients et nos propres besoins. »

« Nous sommes convaincus que les capacités complémentaires de Sagard et d'EverWest, ainsi que leurs solides antécédents en matière de placements seront mis à profit pour élaborer une gamme de nouvelles stratégies fournissant des possibilités importantes de croissance. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe de Sagard pour concrétiser cette vision », a déclaré Rick Stone, chef de la direction d'EverWest.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi stratégies qui gère des actifs de plus de 8 milliards $ US et qui compte des professionnels au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Sagard a comme objectif de générer des rendements attrayants de placement en combinant des solutions de financement souples, une culture entrepreneuriale et disciplinée et un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenaires. Aujourd'hui, Sagard investit dans quatre catégories d'actif : capital-investissement (Sagard Private Equity Canada, Sagard Europe, Sagard NewGen), crédit privé (Sagard Credit Partners), redevances (Sagard Healthcare Royalty Partners) et capital de risque (Portage Ventures et notre partenaire d'écosystème, Diagram Ventures).

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life.

À la fin de 2020, ses compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations avec des conseillers et des milliers de partenaires de distribution -- tous au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 2,4 billions de dollars canadiens au 30 juin 2021 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole boursier GWO.

À propos d'EverWest

EverWest Real Estate Investors, LLC, est une société de gestion de placements immobiliers établie à Denver, au Colorado, avec 3,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. EverWest applique des décennies de connaissances en matière de placement dans le but de créer une valeur immobilière significative et de générer un rendement supérieur pour nos investisseurs. Son équipe expérimentée de professionnels en placement occupe une position unique dans les marchés où elle investit. Depuis l'acquisition, le repositionnement et le développement jusqu'à la gestion et le retrait, EverWest se concentre sur l'obtention des résultats attendus par les investisseurs.

Avis de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de titres, de produit, de service ou de fonds. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et ne peut être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document ne contient que des renseignements sommaires et aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera faite par Sagard Holdings Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées ou leurs fonds respectifs quant à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Certains des énoncés contenus dans ce document sont, ou peuvent être, considérés comme des « énoncés prospectifs. » Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et reflètent les attentes actuelles de Sagard. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes inhérents, généraux ou spécifiques et qui supposent que les attentes, les prévisions ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses soient inexactes et que les objectifs, les buts et les priorités stratégiques ne soient pas atteints. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

