- Des engagements totaux de 200 millions de dollars canadiens -

MONTRÉAL, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Sagard a annoncé aujourd'hui la première clôture du nouveau fonds de capital-investissement axé sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation de Sagard Placements Privés Canada (ci-après « Sagard PP Canada » ou le « Fonds ») avec des engagements totalisant 200 millions de dollars canadiens.

La mission de Sagard PP Canada est de créer une franchise d'investissement qui sera considérée comme le partenaire de choix des entrepreneurs et des dirigeants de PME canadiennes visant à devenir des leaders de marché. La première clôture comprend la participation de Canada Life, Caisse de dépôt et placement du Québec, Exportation et développement Canada, Investissement Québec, BMO Groupe Financier, CIBC et Sagard Holdings. Le Fonds vise des engagements totaux de 400 millions de dollars canadiens et reste ouvert à des engagements supplémentaires.

« Depuis notre lancement, nous cherchons à combler l'écart évident dans le marché canadien des placements privés pour les entreprises à moyenne capitalisation, et la réponse à nos efforts de levée de fonds a été très positive. Nous croyons être bien placés pour créer de la valeur en mettant à profit le talent et l'expertise de notre équipe et les ressources de la plateforme d'investissement de 11,1 milliards de dollars canadiens de Sagard », a déclaré Marie-Claude Boisvert, associée et cheffe de Sagard PP Canada. « Nous tenons à remercier nos partenaires investisseurs d'avoir cru en nous et de nous avoir mis sur la voie de la réussite. »

Avant la première clôture du Fonds, Sagard PP Canada a annoncé son premier investissement le 8 septembre 2021, avec l'acquisition du Groupe LOU-TEC inc. (ci-après « LOU-TEC »). Fondé en 1979, LOU-TEC est un chef de file dans la location de machinerie lourde, d'équipement spécialisé et d'outils utilisés pour la construction, la rénovation et l'entretien de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels.

« Nous sommes ravis d'annoncer la première clôture du fonds pour le marché des PME canadiennes de Sagard PP Canada. Nous sommes fiers de soutenir Marie-Claude Boisvert, l'une des rares femmes au Canada à lancer et à diriger un fonds d'investissement en capital privé, ainsi que son équipe extraordinaire », a affirmé Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard.

« L'annonce d'aujourd'hui est la preuve que l'approche de Sagard PP Canada, avec son processus d'investissement dynamique et rigoureux, fonctionne. Notre équipe accélère manifestement la performance des entreprises avec lesquelles nous nous associons, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et d'annoncer de nouveaux investissements stratégiques », a mentionné Adam Vigna, associé directeur et chef des placements de Sagard.

« Par cet investissement, nous appuyons la mise en place d'un nouveau fonds dont les activités viseront l'expansion des PME d'ici. Complémentaire aux actions de la CDPQ auprès des moyennes entreprises du Québec, ce fonds permettra d'accroître le nombre de sociétés accompagnées afin qu'elles réalisent leurs ambitions de croissance », affirme Mario Therrien, chef des fonds d'investissement et de la gestion externe à la CDPQ.

« Le fonds de capital-investissement de Sagard Placements Privés Canada, notamment axé sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation, investira dans la croissance des entreprises de taille moyenne », a déclaré Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales d'EDC. « Il existe de nombreuses possibilités de croissance à l'échelle internationale pour les entreprises canadiennes de taille moyenne. Nous sommes heureux de collaborer avec Sagard PP Canada afin de soutenir la création de leaders du marché mondial parmi le Canada ».

« Investissement Québec, aux côtés de partenaires financiers d'expérience, est fier de contribuer à propulser des joueurs québécois qui se distinguent dans leur secteur d'activités, au rang de leaders internationaux. En soutenant leurs projets de croissance, nous participons au rayonnement de nos expertises ici comme à l'extérieur de nos frontières, tout en favorisant le développement économique du Québec », a exprimé Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies qui gère des actifs de plus de 11 milliards de dollars canadiens et qui compte des professionnels au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Sagard a comme objectif de générer des rendements attrayants de placement en combinant des solutions de financement souples, une culture entrepreneuriale et disciplinée et un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenaires. Aujourd'hui, Sagard investit dans quatre catégories d'actif : capital-investissement (Sagard Placements Privés Canada, Sagard MidCap, Sagard NewGen), crédit privé (Sagard Credit Partners), redevances (Sagard Healthcare Royalty Partners) et capital de risque (Portage Ventures et notre partenaire d'écosystème, Diagram Ventures).

À propos de Sagard Placements Privés Canada

Sagard PP Canada se concentre sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation en s'associant avec leurs équipes de direction afin de supporter ces entreprises à accélérer leur croissance, afin de devenir des champions canadiens et des chefs de file de leur marché. Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, Sagard PP Canada cible les secteurs moins cycliques comme les services financiers, la fabrication et d'autres services dans lesquels son équipe a une connaissance approfondie de l'industrie. Sagard PP Canada bénéficie d'un flux d'opportunités élevé soutenu par l'écosystème de Sagard, en plus d'avoir une approche de sélection rigoureuse et ciblée, une thèse d'investissement axée sur les données fondamentales et la croissance ainsi qu'un processus de diligence éprouvé. Grâce à une approche structurée, Sagard PP Canada génère de la valeur par la croissance organique, les fusions et acquisitions, l'amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie, le talent et l'expertise, et une gestion rigoureuse. Cette stratégie est soutenue par une vision commune et une équipe de gestion expérimentée.

Avis de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de titres, de produit, de service ou de fonds. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et ne peut être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document ne contient que des renseignements sommaires et aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera faite par Sagard Holdings Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées ou leurs fonds respectifs quant à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Certains des énoncés contenus dans ce document sont, ou peuvent être, considérés comme des « énoncés prospectifs. » Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et reflètent les attentes actuelles de Sagard. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes inhérents, généraux ou spécifiques et qui supposent que les attentes, les prévisions ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses soient inexactes et que les objectifs, les buts et les priorités stratégiques ne soient pas atteints. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

