La transaction devrait porter les actifs sous gestion de Sagard à plus de 25 milliards de dollars américains et offrir des possibilités de croissance accrues

NEW YORK, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Sagard, une société mondiale d'actifs alternatifs multistratégies qui possède plus de 15 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, a signé un accord définitif pour acquérir une part stratégique de Performance Equity Management (PEM), une société de private equity de 8,9 milliards de dollars qui connaît du succès depuis deux décénnies. La transaction combine l'expertise de PEM en fonds de fonds et en co-investissement direct ainsi que son historique de performance solide à l'offre croissante de produits d'investissement alternatifs et au réseau mondial de Sagard. L'investissement de Sagard dans PEM marque la mise en place d'une plateforme de fonds de fonds, de secondaire et de co-investissement. L'accord permettra à Sagard d'acquérir toutes les actions de PEM au 31 décembre 2028.

PEM gère des stratégies de capital de risque et de private equity par l'entremise de fonds mixtes et de comptes en gestion distincte (CGD) pour des clients institutionnels et des plateformes de gestion de patrimoine.

Sur l'importance de ce partenariat, John Clark, Président de PEM, a déclaré : « La croissance impressionnante que Sagard connaît depuis 2016 et son accès à un puissant écosystème mondial de partenaires et d'actionnaires sont deux raisons clés pour lesquelles cette collaboration nous enthousiasme. Nous sommes persuadés que notre association entraînera des avantages stratégiques importants, tout en permettant à notre équipe d'investisseurs de continuer à produire des résultats d'investissement solides, comme elle le fait depuis deux décénnies. »

« PEM possède un historique de performance impressionnant en matière d'investissement, une équipe très talentueuse et des relations de confiance de longue date avec les GP. Nous avons hâte de tirer parti de nos capacités complémentaires pour développer les activités existantes de PEM et adopter des stratégies connexes », a affirmé Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard. « L'acquisition d'une participation stratégique dans PEM va permettre à Sagard d'accélérer le développement de son offre auprès des réseaux de distribution, des sociétés de gestion de patrimoine et des family offices. »

L'équipe de haute direction de PEM continuera à diriger ses activités, y compris la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement et la gestion de ses programmes actuels de fonds mixtes et de CGD.

Ce partenariat avec PEM est la plus récente étape du parcours que Sagard a entrepris pour devenir une société mondiale d'actifs alternatifs multistratégies. L'ajout de fonds de fonds et de co-investissement étend de façon importante le champ d'activités de Sagard, ce qui permettra à la société d'offrir à ses investisseurs une gamme plus large de produits d'investissement alternatifs et un accès aux gestionnaires les plus performants.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2024 et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. La transaction sera financée par encaisse.

À propos de Performance Equity Management

Performance Equity Management (PEM) est une société mondiale de premier plan oeuvrant dans le domaine de l'investissement multiproduits en private equity. PEM offre à sa clientèle un vaste éventail de stratégies de private equity, y compris en lien avec le capital de risque, le capital de développement et le rachat de petites et moyennes entreprises à l'échelle mondiale, grâce à des investissements dans des fonds primaires, à des co-investissements et à des investissements secondaires. PEM fournit cet accès par l'intermédiaire d'une variété de structures de fonds, y compris les CGD, les fonds de fonds mixtes et les fonds de co-investissement mixtes.

Les 33 employés de PEM travaillent tous à Greenwich, dans le Connecticut. L'équipe de direction de PEM, qui possède 8,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a engagé avec succès plus de 29 milliards de dollars dans des stratégies de private equity, dont 7,5 milliards de dollars dans le capital de risque et 3,4 milliards de dollars dans plus de 175 co-investissements.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies qui compte plus de 15 milliards de dollars américains sous gestion, 125 sociétés en portefeuille et 350 professionnels. Nous investissons dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé, de l'immobilier et des redevances. Nous offrons des solutions de capital flexibles, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes en création de valeur. La société a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Conseillers de la transaction

Finn Dixon & Herling LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Sagard pendant cette opération. Berkshire Global Advisors et Goodwin Procter LLP ont respectivement agi à titre de conseiller financier et de conseiller juridique pour PEM.

Pour en savoir plus sur la société, visitez le site www.sagard.com et suivez la page LinkedIn @Sagard.

SOURCE Sagard

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : [email protected]; [email protected]; Personne-ressource pour les demandes liées aux relations avec les investisseurs : [email protected], [email protected]