Sagamité ouvrira un restaurant-boutique à YQB

Le restaurant-boutique Sagamité de 273 mètres carrés sera situé après le point de contrôle de sécurité, entre les portes d'embarquement 31 et 32. Ce sont 80 voyageuses et voyageurs qui pourront être accueillis à la fois dans le décor chaleureux de la salle à manger et de la section bar. Il sera possible d'y déguster du gibier, de la bannique et plusieurs autres mets issus des traditions culinaires des Premières Nations.

Ces nouveaux services répondront pleinement aux attentes exprimées par les voyageurs et voyageuses depuis de nombreuses années : davantage de boutiques et d'options de restauration desquelles profiter avant leur départ.

Le restaurateur wendat bénéficiera d'un financement provenant des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de RBC pour réaliser ce projet unique et ainsi étendre son offre d'expériences gastronomiques autochtones à YQB.

« Nous sommes fiers d'établir notre troisième restaurant Sagamité à YQB, accompagné d'une boutique d'artisanat et de souvenirs. C'est une occasion rêvée de faire rayonner la gastronomie et la culture de la Nation Wendat auprès des voyageurs et voyageuses du monde entier. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que RBC qui, par leur appui financier, nous permettent d'honorer et de faire vivre nos traditions, tout en proposant une expérience unique et authentique à la clientèle de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec », s'est réjoui M. Steeve Gros-Louis, propriétaire et fondateur du Sagamité.

« Nous sommes enchantés de pouvoir offrir aux voyageurs et voyageuses une fenêtre sur la richesse culturelle wendat. Avec l'arrivée de Sagamité, notre aéroport devient bien plus qu'un point de départ : il devient un lieu de découverte et de rencontre. Cette nouvelle offre commerciale s'inscrit en droite ligne avec notre intention d'engager la communauté de la région et de tout le Québec dans le développement de YQB et d'offrir une diversité de services de qualité, toujours dans le but d'agrémenter l'expérience des passagers et passagères à YQB », a mentionné M. Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Des réactions positives

« En tant que Nation, nous sommes reconnues pour notre dynamisme entrepreneurial et notre capacité à faire vivre notre culture à travers des initiatives porteuses. Sagamité, sous l'égide de M. Steeve Gros-Louis, en est un exemple vivant. Cette nouvelle offre à l'aéroport de Québec marque une fois de plus la présence historique et contemporaine de la Nation Wendat dans la grande région de Québec. Sagamité permettra de faire vivre aux voyageurs une expérience les mettant en lien avec des aspects de la culture wendat. »

- Pierre Picard, Grand Chef de la Nation Wendat

« Sagamité à YQB, c'est une belle nouvelle pour tout le Québec! Le tourisme autochtone est une richesse extraordinaire dans notre province, et chaque nouveau projet comme celui-ci vient enrichir une offre qui compte déjà plus de 250 expériences à travers le Québec. Je suis vraiment heureux de voir la culture et la gastronomie wendat rayonner jusqu'à l'aéroport de Québec, accueillant des voyageurs et voyageuses du monde entier. Félicitations à toute l'équipe de Sagamité! »

- Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« À Québec, la culture se partage entre autres autour de la table. C'est l'une de nos plus belles manières de vivre ensemble. Je suis heureux de voir les traditions culinaires et artisanales de la Nation wendat obtenir une vitrine de choix à même notre aéroport, qui pour plusieurs de nos visiteurs offre le premier ou le dernier aperçu de ce que notre région a à leur faire découvrir. »

- Bruno Marchand, maire de Québec

À propos de Sagamité

Les restaurants Sagamité accueillent des gens de partout à travers le monde qui souhaitent découvrir la culture autochtone à travers la gastronomie des Premières Nations depuis 1999 à Wendake et plus récemment dans le Vieux-Québec. La spécialité de la maison est le Yatista (le feu), communément appelé la « Potence », une grillade spectaculaire de gibier. Le nom Sagamité fait référence au plat qui a nourri la Nation wendat durant des siècles : la soupe sagamité composée des trois sœurs (le maïs, la courge et les haricots).

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

SOURCE Aéroport de Québec Inc.

Source : Étienne Cummings, Directeur adjoint, Affaires publiques et relations avec le milieu, Aéroport international Jean-Lesage de Qué[email protected]; Steeve Gros-Louis, Propriétaire et fondateur, Sagamités, [email protected]