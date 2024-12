OTTAWA, ON, le 24 déc. 2024 /CNW/ - NAV CANADA annonce que, grâce à son équipe d'alerte et à une solution aussi brillante qu'inusitée, le Père Noël est prêt à décoller de l'aéroport international du Pôle Nord pour mener à bien sa distribution annuelle de cadeaux.

Pourtant, les événements ont failli tourner au vinaigre en raison du vol du balisage de la piste de l'aéroport, un mauvais coup festif signé le Graincheux. Les importantes chutes de neige ayant rendu la visibilité nulle, les livraisons de Noël étaient en péril.

Rudolph, le p'tit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon, est allé prêter sabot fort à l'équipe de spécialistes techniques de NAV CANADA qui s'affairait à remettre le balisage en fonction à temps pour le décollage du grand ami des petits.

« Noël qui tombe à l'eau, ça n'aurait pas été un cadeau, s'exclame le Père Noël en direct de son traîneau. Heureusement qu'on peut compter sur le nez de Rudolph et sur l'équipe de NAV CANADA, brillante et preste, pour que je puisse prendre ma route céleste. Merci à tous ces gens partout au pays qui, pendant les fêtes, font preuve d'un dévouement manifeste! »



Toujours prêt à donner un coup de nez à autrui, Rudolph a bien aimé son expérience, qui lui a d'ailleurs valu d'être décoré du titre de technologue honoraire de NAV CANADA : « Ces gens-là sont d'une redoutable efficacité. Je serais même prêt à aller travailler avec eux s'il y avait des carottes à la salle à manger. »



Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA, salue la collaboration entre le fournisseur de services de navigation aérienne et l'équipe du patriarche à la barbe blanche : « Chez nous, le personnel veille avec beaucoup de fierté à la sécurité et à l'efficacité des déplacements aériens. Pour le public voyageur, bien sûr, mais aussi pour tous ces paquets multicolores qui doivent trouver leur place sous un sapin. Sortez les biscuits et le lait, car Père Noël arrive ce soir! »

Au moment de mettre sous presse, le Graincheux avait été aperçu en train de retirer ses chaussures apparemment trop serrées. L'esprit des fêtes l'invitait visiblement à l'introspection, lui qui marmonnait : « quel bougon j'ai été, le Père Noël serait-il un homme bon, hiver comme été? »

« Le Graincheux a eu droit à un chocolat chaud pour son changement d'attitude, précise le chef de police du secteur Pôle Nord, un lutin du nom de Pain d'Épice, mais on va quand même devoir l'enguirlander. »

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

SOURCE NAV CANADA

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, [email protected], Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226