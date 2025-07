(2)

Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise la société pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La société définit le flux de trésorerie disponible comme étant le solde de trésorerie généré par les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations (net des subventions publiques reçues), les investissements dans des actifs réglementaires, les investissements dans Aireon LLC, les autres investissements connexes et le paiement du principal sur les passifs liés aux contrats de location. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide la société à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur ses ressources financières et donne aux utilisatrices et utilisateurs une indication plus stable de la capacité de la société d'honorer ses titres d'emprunt et de continuer à investir dans le système de navigation aérienne.