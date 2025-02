SAAQ : un mandataire itinérant coupable d'usage de documents contrefaits

MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Un ex-mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Michel Martel, a écopé de 18 mois de détention à purger dans la collectivité après avoir plaidé coupable à des accusations d'usage de documents contrefaits, le 12 février dernier au palais de justice de Shawinigan.

L'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a pu démontrer que Michel Martel a fourni à la SAAQ de faux documents pour des inspections mécaniques non réalisées et ainsi obtenir des vignettes de conformité pour ces véhicules.

En tant que mandataire itinérant, M. Martel devait réaliser des inspections mécaniques dans la région de Wemindji, dans le Nord-du-Québec. Or, il a effectué de fausses inspections mécaniques dans la région de la Mauricie.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

