Charlotte Dimandja-Losodu et Christelle Wongolo coupables de fraude envers l'École des Métiers de l'Informatique du Commerce et de l'Administration

MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Deux administratrices de l'organisme -Les Ateliers PAF Entrepreneuriat- se sont reconnues coupables de fraude envers l'École des Métiers de l'Informatique du Commerce et de l'Administration (EMICA), une école de formation professionnelle rattachée au Centre de service scolaire de Montréal (CSSDM).

Charlotte Dimandja-Losodu et Christelle Wongolo-Mokoko ont reconnu avoir créé un faux cours afin d'obtenir frauduleusement une rémunération d'EMICA. Les événements reprochés se sont déroulés entre septembre 2016 et mars 2017.

Christelle Wongolo-Mokoko a été condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis (assignations à résidence), en plus d'écoper d'une ordonnance de probation de 2 ans, de 150 heures de travaux communautaires et du remboursement des montants fraudés, soit 35 000$.

Charlotte Dimandja-Losodu a quant à elle écopé d'une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis (assignations à résidence) avec une ordonnance de probation de 2 ans et de 150 heures de travaux communautaires.

