S'unir pour discuter des meilleures solutions : le ministre Mathieu Lacombe ouvre une période de réflexion collaborative avec le milieu des arts vivants

QUÉBEC, le 7 avril 2025 /CNW/ - Dans un contexte complexe et changeant, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la mise sur pied de deux tables de dialogue sur les arts de la scène et sur les festivals. En effet, à la demande du ministre, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) accompagneront le milieu des arts vivants dans une démarche de réflexion collaborative dans le but d'identifier des solutions adaptées au contexte actuel.

La coordination de ce dialogue sera assurée par l'Institut du Nouveau Monde (INM), qui agira à titre de partenaire neutre tout au long de la démarche. Le mandat confié par le CALQ et la SODEC à l'INM consiste à coordonner des tables de travail afin de structurer un dialogue avec les acteurs et actrices du milieu, et faire converger la perception et l'analyse des problèmes et des leviers de solutions concrètes en un portrait consolidé. Parmi les sujets qui seront discutés figureront le développement des publics, le renforcement des revenus autonomes, l'adaptation du soutien gouvernemental et le développement de l'intelligence d'affaires dans le milieu. Les travaux se baseront sur l'ensemble des analyses et propositions déjà existantes dans le secteur.

L'INM s'est adjoint deux personnes reconnues dans leur secteur respectif afin d'animer la démarche de concert avec elles et guider les discussions.

Les festivals : la table sera animée par M. Sandy Boutin , co-fondateur du Festival de musique émergente (FME) et PDG de Simone Records . Évoluant depuis de nombreuses années dans le milieu de la musique, il a aussi été le directeur de cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy , de 2019 à 2021.

Les arts de la scène : les travaux seront animés par M. Charles-Mathieu Brunelle qui possède un riche parcours dans le milieu culturel et le service public depuis plus de 30 ans. Il a entre autres participé à la fondation de la TOHU, travaillé dans le secteur de la danse au sein de la compagnie Marie Chouinard , dirigé L'Espace pour la vie et occupé des postes de haute direction à la Ville de Montréal.

L'INM, accompagné des animateurs, du CALQ et de la SODEC, assurera la composition des tables pour refléter la diversité des secteurs dans la réflexion. Les travaux des deux tables débuteront en avril 2025, et s'échelonneront jusqu'à l'automne 2025. Ces deux chantiers s'ajoutent aux travaux actuellement menés par le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ) mis en place en mai 2024.

Citation

« Le secteur culturel a été frappé de plein fouet par la pandémie. Le soutien exceptionnel du gouvernement du Québec a joué un rôle clé dans la reprise du secteur, mais cela ne doit pas occulter les nombreuses difficultés auxquelles est confronté le secteur des arts vivants. Au courant des derniers mois, la mobilisation du milieu nous a permis de prendre la mesure des importants défis qui confrontent ce secteur en raison de l'évolution des habitudes des publics ou de la croissance de l'offre culturelle. Je fais le pari que l'intelligence collective des acteurs du milieu peut permettre d'identifier des solutions concrètes aux problèmes d'aujourd'hui. Je suis heureux de la collaboration spontanée de Messieurs Sandy Boutin et Charles-Mathieu Brunelle, de l'équipe de l'Institut du nouveau monde et, bien sûr, de la SODEC et du CALQ. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

