S'informer, mesurer et corriger le radon pour protéger ses poumons

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), en partenariat avec Santé Canada et avec l'appui du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), organise une conférence de presse en ligne le 27 octobre à 10 h pour le lancement officiel de sa cinquième campagne annuelle de sensibilisation au radon.

Cette campagne, réalisée en collaboration avec la Ville de Saint-Joseph-du-lac, ville-hôte de cette 5e édition, s'étend de novembre 2020 à mars 2021 et a pour but de sensibiliser la population aux dangers du radon. Ce gaz inodore et incolore, qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre, est à l'origine de 16 % des décès par cancer du poumon au Québec.

Une exposition quotidienne au radon augmente considérablement le risque de développer un cancer du poumon. Ce risque est plus important selon le niveau de concentration ainsi que le nombre d'années d'exposition, d'où le besoin d'agir rapidement. L'unique façon de savoir si vous avez un problème de radon dans votre maison est d'en mesurer la concentration dans l'air à l'aide d'un détecteur certifié appelé dosimètre. Vous pourrez vous en procurer un sur notre site Internet : https://poumonquebec.ca/produit/dosimetre/. C'est un test de mesure que l'on peut réaliser soi-même, sans danger.

Grâce à sa campagne de sensibilisation Villes et municipalités contre le radon, l'APQ permet aux citoyens d'en apprendre davantage sur les dangers d'une exposition quotidienne a une trop grande concentration de radon, de mesurer ce niveau de concentration chez soi et de savoir comment rectifier la situation.

Tous les médias sont invités à rejoindre la conférence de presse en ligne, le 27 octobre prochain à 10 h , en suivant ce lien :

https://zoom.us/j/91679738018?pwd=K25JYlFtSVVqLzdMY3N4cnVHY2tSQT09

ID de réunion : 916 7973 8018

Code secret : 615142

La directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec, madame Dominique Massie, les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux, de Santé Canada ainsi que le maire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoît Proulx, seront présents et tous uniront leur voix pour porter haut et fort un message clair : le radon constitue un réel danger pour la santé et il faut mesurer et corriger si nécessaire.

Site de l'Association pulmonaire du Québec : poumonquebec.ca

