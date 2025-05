MUNICH, 11 mai 2025 /CNW/ - Lors du salon Intersolar Europe 2025, Pylontech (SHSE:688063), un leader mondial du secteur du stockage d'énergie, a dévoilé ses systèmes de refroidissement de la batterie par liquide de prochaine génération qui sont adaptés au marché du stockage d'énergie commercial et industriel en croissance rapide en Europe.

Pylontech

En tant que pionnier et chef de file du stockage d'énergie résidentiel, Pylontech a établi une forte présence à l'échelle mondiale, soutenu par ses capacités verticalement intégrées de recherche et développement et de fabrication, de sa technologie des cellules de base à l'intégration complète des systèmes. En réponse à la demande croissante du secteur commercial et industriel, Pylontech a considérablement élargi son portefeuille de produits au cours des dernières années. Lors de l'événement de cette année, l'entreprise a dévoilé les solutions de stockage d'énergie L2200 OMNI et L3300 BAT refroidies par liquide, des solutions sûres, fiables et à haut rendement qui sont adaptées aux besoins changeants du marché.

Le L2200 OMNI est un système tout-en-un conteneurisé qui intègre un système de conversion de l'électricité, un transformateur, un système de gestion de l'énergie et une protection contre les incendies, offrant une solution prêt à l'emploi avec un déploiement simplifié et un temps de mise en service réduit. Le système est doté de mécanismes de sécurité complets et prend en charge une vitesse de charge de 1C, offrant des performances robustes. Le L3300 BAT est un système alimenté uniquement par batterie qui offre une flexibilité pour diverses applications. Les deux solutions sont conçues pour une sécurité élevée, un déploiement rapide et de solides performances avec une vitesse de charge de C (élevée). Elles sont certifiées conformes aux principales normes internationales, notamment IEC, VDE et UN38.3, ce qui souligne l'engagement de Pylontech à l'égard de la conformité mondiale et de la préparation aux marchés.

Parallèlement, Pylontech a publié un livre blanc conjoint avec TÜV Rheinland intitulé « High Environmental Adaptability for Commercial and Industrial Liquid-Cooling Battery Energy Storage Systems ». Le document répond au besoin d'avoir un système au rendement stable dans les environnements soumis aux fluctuations de température, aux changements d'humidité, aux vibrations et aux contraintes spatiales, etc., et offre des informations et des pratiques pour relever ces défis.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons été fiers de jouer un rôle actif dans l'industrie du stockage d'énergie et nous avons été témoins de son rôle important dans l'avenir de l'énergie », a déclaré Geoffrey Song, vice-président de Pylontech. « En Europe, la demande augmente rapidement dans les secteurs commercial et industriel. Nous sommes déterminés à fournir les solutions dont nos clients ont besoin, à demeurer un partenaire de confiance et à collaborer avec nos pairs de l'industrie pour bâtir un avenir plus durable. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2683368/Pylontech.jpg

