SHANGHAI, 24 octobre 2024 /CNW/ - Pylontech (688063:SHH) a été officiellement reconnu comme un fabricant mondial de solutions de stockage d'énergie de niveau 1 par BloombergNEF, consolidant ainsi sa position en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du stockage d'énergie.

Créé par BNEF, un organisme de recherche stratégique faisant autorité, le classement des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de niveau 1 de BloombergNEF (BNEF) est une référence très respectée appuyée par un processus de sélection strict et rigoureux. Ce classement établit une distinction claire entre des centaines de fabricants, soulignant les entreprises qui jouissent d'une réputation d'excellence mondiale. L'un des principaux critères d'inclusion est la livraison de produits de haute qualité dans le cadre de projets à plus grande échelle.

L'inclusion de Pylontech dans cette liste prestigieuse de fournisseurs de niveau 1 souligne sa position de premier plan sur le marché mondial du stockage d'énergie. Depuis sa création en 2009, Pylontech a élargi ses capacités de stockage d'énergie résidentiel à des projets à plus grande échelle, devenant ainsi un chef de file mondial au sein de l'industrie. À ce jour, l'entreprise a livré plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie dans le monde, soutenant sa croissance continue et son influence au sein de l'industrie.

Cet accomplissement est fondé sur l'engagement de Pylontech à l'égard de l'innovation et sur ses vastes efforts de recherche et de développement. Appuyée par ses capacités technologiques et capacités de fabrication, y compris des éléments de batterie, des systèmes de gestion de batterie, des systèmes de gestion de l'énergie et une intégration complète des systèmes, Pylontech a déployé des solutions énergétiques fiables et de haute qualité pour différents scénarios, allant des applications résidentielles aux applications commerciales et industrielles, ainsi que des projets à l'échelle des services publics. Ces domaines d'expertise ont permis à Pylontech d'acquérir des connaissances approfondies sur les technologies de stockage d'énergie et le marché; l'entreprise a ainsi pu créer une valeur ajoutée à la fois pour ses clients et pour l'ensemble de l'industrie de l'énergie.

Pylontech a élargi son empreinte mondiale au cours des deux dernières années. Grâce à des partenariats stratégiques et à l'établissement d'opérations directes dans des marchés comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis, l'entreprise a amélioré sa capacité à fournir des services efficaces et accessibles à ses clients partout dans le monde.

« Motivés par notre mission qui consiste à alimenter des milliards de personnes avec une énergie plus intelligente, nous demeurons déterminés à faire progresser la technologie de stockage d'énergie et à offrir des solutions novatrices à nos clients du monde entier, a déclaré Geoffrey Song, vice-président de Pylontech. Nous espérons collaborer avec des partenaires de l'industrie pour favoriser un avenir plus durable. »

