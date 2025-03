PADOUE, Italie, le 20 mars 2025 /CNW/ -- Pylontech (SHSE:688063), un important fournisseur mondial de systèmes de stockage d'énergie, annonce l'ouverture officielle de sa première usine à l'étranger en Europe, développée en partenariat avec Energy S.p.A. Il s'agit d'une étape clé dans la stratégie internationale et locale de Pylontech, qui renforce son engagement à collaborer avec des partenaires pour fournir des solutions énergétiques innovantes et renforcer l'industrie en Europe.

ENX2920_02 ENX2610

Cette usine est située à Sant'Angelo di Piove di Sacco, à Padoue, en Italie. Elle est détenue par Pylon LiFeEU S.r.l., une coentreprise de Pylon Technologies Europe Holding B.V. (« Pylontech EU »), une société constituée en vertu du droit néerlandais détenue à 100 % par Pylontech, et d'Energy S.p.A. (« Energy »), qui collabore avec Pylontech depuis plus de dix ans.

Cette coentreprise démontre l'engagement commun des deux entreprises envers l'avenir de l'industrie du stockage d'énergie. Avec des années d'expertise dans la technologie des batteries et l'innovation en matière de stockage d'énergie, Pylontech apporte des capacités technologiques de pointe, tandis qu'Energy S.p.A. apporte des connaissances et une expérience approfondies au marché local. En combinant leurs forces, les deux entreprises renforceront la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne du stockage d'énergie et stimuleront les progrès technologiques dans l'ensemble de l'industrie, en s'alignant sur les stratégies européennes de souveraineté industrielle et sur la Net Zero Industry Act.

L'usine est équipée de robots et d'appareils intelligents pour aider le personnel humain, ainsi que de systèmes de gestion des données pour assurer l'efficacité et la traçabilité. Conçue pour une grande flexibilité, elle peut produire différents modèles de batteries, avec une capacité de production prévue d'environ 400 MWh par an pour la première chaîne de production.

« Ce n'est qu'un début pour nous », a déclaré Geoffrey Song, vice-président de Pylontech. « Nous sommes déterminés à assurer la croissance future du marché mondial et nous continuerons d'investir dans le savoir, l'expertise et les partenariats à long terme qui stimuleront l'innovation et le développement de l'industrie. En collaboration avec nos partenaires de différents secteurs, nous créerons un impact durable et contribuerons à un avenir énergétique plus durable et plus résilient en Europe et au-delà. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2645199/ENX2920_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2645198/ENX2610.jpg

SOURCE Pylontech

PERSONNE-RESSOURCE : Lucy Han, [email protected]