ANAHEIM, Californie, 13 septembre 2024 /CNW/ - Pylontech US a fait une apparition remarquée au salon RE+ 2024, la plus grande exposition sur l'énergie propre en Amérique du Nord, qui a eu lieu cette semaine à Anaheim, en Californie.

Après des années de croissance, Pylontech a accéléré sa stratégie de localisation l'an dernier, franchissant une étape importante en établissant une filiale locale à Dallas plus tôt cette année. Cette mesure marque une percée sur le marché américain, renforçant l'engagement de l'entreprise à créer des valeurs et à les partager avec ses clients et partenaires mondiaux.

Winnie Wei, directrice général de Pylontech US, a discuté avec l'International Alliance for Battery and Energy Storage au sujet des développements stratégiques de l'entreprise sur le marché américain. Elle a décrit le développement des affaires de Pylontech, en mettant l'accent sur les vastes capacités de recherche et développement et l'expérience de l'entreprise dans les secteurs du stockage d'énergie résidentiel et commercial/industriel, et plus particulièrement en Europe. « Nous croyons que le stockage d'énergie a un impact et que la création de partenariats pourrait se traduire par une plus grande valeur. En tant que deuxième plus important marché mondial dans le secteur du stockage d'énergie, les États-Unis offrent un immense potentiel et des occasions d'affaires novatrices. Nous sommes ravis d'accueillir davantage de talents et de partenaires locaux pour travailler ensemble afin d'optimiser la valeur du stockage d'énergie. »

En plus de sa nouvelle filiale, Pylontech a démontré son état de préparation pour le marché américain de plusieurs façons au salon RE+ 2024. L'entreprise a annoncé que son produit de stockage d'énergie résidentiel, Force H3, a obtenu la certification UL9540B VOC, faisant de Pylontech la première entreprise chinoise à obtenir cette reconnaissance. Cela confirme que les produits résidentiels de Pylontech respectent les plus récentes normes techniques en matière de sécurité incendie. L'entreprise a également publié un livre blanc sur la sécurité des systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels, partageant ses idées et ses pratiques exemplaires pour assurer la sécurité des systèmes de stockage d'énergie.

« Notre vision est d'alimenter des milliards de personnes avec une énergie plus intelligente. Nous visons à combiner notre expertise et les connaissances locales aux États-Unis afin d'offrir plus de valeur aux clients pour un avenir durable », a déclaré Winnie Wei.

