TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de l'analyse trimestrielle, S&P Dow Jones Indices apportera les modifications suivantes à l'indice composé S&P/TSX et à l'indice S&P/TSX 60 avant l'ouverture du marché le lundi 22 décembre 2025 :

INDICE S&P/TSX 60 - 22 décembre 2025

SOCIÉTÉ SECTEUR GICS SOUS-SECTEUR GICS AJOUTÉE Celestica Inc. (TSX:CLS) Technologies de l'information Services de fabrication de produits électroniques AJOUTÉE Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH) Finances Assurance de dommages RETIRÉE Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:AQN) Services publics Services aux collectivités multiples RETIRÉE Canadian Apartment Properties REIT (TSX:CAR.UN) Immobilier FPI résidentielles multifamiliales

INDICE COMPOSÉ S&P/TSX - 22 décembre 2025

SOCIÉTÉ SECTEUR GICS SOUS-SECTEUR GICS AJOUTÉE Allied Gold Corp (TSX:AAUC) Matériaux Or AJOUTÉE Bitfarms Ltd. (TSX:BITF) Technologies de l'information Logiciel d'application AJOUTÉE Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) Matériaux Métaux divers et mines AJOUTÉE Strathcona Resources Ltd. (TSX:SCR) Énergie Exploration et production pétrolière et gazière AJOUTÉE Silvercorp Metals Inc (TSX:SVM) Matériaux Argent AJOUTÉE Taseko Mines Ltd (TSX:TKO) Matériaux Cuivre AJOUTÉE 5N Plus Inc. (TSX:VNP) Matériaux Produits chimiques spécialisés AJOUTÉE Vizsla Silver Corp. (TSX:VZLA) Matériaux Métaux divers et mines RETIRÉE Canada Packers Inc. (TSX:CPKR) Biens de consommation de base Aliments et viandes emballés

