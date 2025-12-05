S&P Dow Jones Indices annonce des modifications à l'indice composé S&P/TSX et à l'indice S&P/TSX 60 English
05 déc, 2025, 17:15 ET
TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de l'analyse trimestrielle, S&P Dow Jones Indices apportera les modifications suivantes à l'indice composé S&P/TSX et à l'indice S&P/TSX 60 avant l'ouverture du marché le lundi 22 décembre 2025 :
|
INDICE S&P/TSX 60 - 22 décembre 2025
|
SOCIÉTÉ
|
SECTEUR GICS
|
SOUS-SECTEUR GICS
|
AJOUTÉE
|
Celestica Inc. (TSX:CLS)
|
Technologies de l'information
|
Services de fabrication de produits électroniques
|
AJOUTÉE
|
Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH)
|
Finances
|
Assurance de dommages
|
RETIRÉE
|
Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:AQN)
|
Services publics
|
Services aux collectivités multiples
|
RETIRÉE
|
Canadian Apartment Properties REIT (TSX:CAR.UN)
|
Immobilier
|
FPI résidentielles multifamiliales
|
INDICE COMPOSÉ S&P/TSX - 22 décembre 2025
|
SOCIÉTÉ
|
SECTEUR GICS
|
SOUS-SECTEUR GICS
|
AJOUTÉE
|
Allied Gold Corp (TSX:AAUC)
|
Matériaux
|
Or
|
AJOUTÉE
|
Bitfarms Ltd. (TSX:BITF)
|
Technologies de l'information
|
Logiciel d'application
|
AJOUTÉE
|
Lithium Americas Corp. (TSX:LAC)
|
Matériaux
|
Métaux divers et mines
|
AJOUTÉE
|
Strathcona Resources Ltd. (TSX:SCR)
|
Énergie
|
Exploration et production pétrolière et gazière
|
AJOUTÉE
|
Silvercorp Metals Inc (TSX:SVM)
|
Matériaux
|
Argent
|
AJOUTÉE
|
Taseko Mines Ltd (TSX:TKO)
|
Matériaux
|
Cuivre
|
AJOUTÉE
|
5N Plus Inc. (TSX:VNP)
|
Matériaux
|
Produits chimiques spécialisés
|
AJOUTÉE
|
Vizsla Silver Corp. (TSX:VZLA)
|
Matériaux
|
Métaux divers et mines
|
RETIRÉE
|
Canada Packers Inc. (TSX:CPKR)
|
Biens de consommation de base
|
Aliments et viandes emballés
