S&P Dow Jones Indices annonce des modifications à l'indice composé S&P/TSX et à l'indice S&P/TSX 60

S&P Dow Jones Indices LLC.

05 déc, 2025, 17:15 ET

TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de l'analyse trimestrielle, S&P Dow Jones Indices apportera les modifications suivantes à l'indice composé S&P/TSX et à l'indice S&P/TSX 60 avant l'ouverture du marché le lundi 22 décembre 2025 :

INDICE S&P/TSX 60 - 22 décembre 2025

SOCIÉTÉ

SECTEUR GICS

SOUS-SECTEUR GICS

AJOUTÉE

Celestica Inc. (TSX:CLS)

Technologies de l'information

Services de fabrication de produits électroniques

AJOUTÉE

Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH)

Finances

Assurance de dommages

RETIRÉE

Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:AQN)

Services publics

Services aux collectivités multiples

RETIRÉE

Canadian Apartment Properties REIT (TSX:CAR.UN)

Immobilier

FPI résidentielles multifamiliales

INDICE COMPOSÉ S&P/TSX - 22 décembre 2025

SOCIÉTÉ

SECTEUR GICS

SOUS-SECTEUR GICS

AJOUTÉE

Allied Gold Corp (TSX:AAUC)

Matériaux

Or

AJOUTÉE

Bitfarms Ltd. (TSX:BITF)

Technologies de l'information

Logiciel d'application

AJOUTÉE

Lithium Americas Corp. (TSX:LAC)

Matériaux

Métaux divers et mines

AJOUTÉE

Strathcona Resources Ltd. (TSX:SCR)

Énergie

Exploration et production pétrolière et gazière

AJOUTÉE

Silvercorp Metals Inc (TSX:SVM)

Matériaux

Argent

AJOUTÉE

Taseko Mines Ltd (TSX:TKO)

Matériaux

Cuivre

AJOUTÉE

5N Plus Inc. (TSX:VNP)

Matériaux

Produits chimiques spécialisés

AJOUTÉE

Vizsla Silver Corp. (TSX:VZLA)

Matériaux

Métaux divers et mines

RETIRÉE

Canada Packers Inc. (TSX:CPKR)

Biens de consommation de base

Aliments et viandes emballés

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, veuillez visiter le site www.spdji.com.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE: SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

