TORONTO, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones Indices apporteront les modifications suivantes à l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX par suite de l'analyse annuelle de cet indice. Ces modifications entreront en vigueur le lundi 2 février 2026 avant l'ouverture des marchés.

Indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX - 2 février 2026

Symbole SOCIÉTÉ AJOUTÉE CEU CES Energy Solutions Corp. AJOUTÉE CVE Cenovus Energy Inc. AJOUTÉE DOO BRP Inc. AJOUTÉE GFL GFL Environmental Inc. AJOUTÉE GIL Les Vêtements de Sport Gildan Inc., cat. A AJOUTÉE LNR Linamar Corp AJOUTÉE MTL Mullen Group Ltd AJOUTÉE MTY Groupe d'alimentation MTY Inc. AJOUTÉE OR Redevances OR inc. AJOUTÉE RCH Quincaillerie Richelieu Ltée AJOUTÉE TPZ Topaz Energy Corp. AJOUTÉE WTE Westshore Terminals Investment Corporation RETIRÉE CPKR Canada Packers Inc.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE: SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

