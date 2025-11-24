TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Les actionnaires de Gildan Activewear Inc. (TSX : GIL) (NYSE : GIL) et d'Hanesbrands Inc (NYSE : HBI) ont accepté les modalités d'un plan d'arrangement entraînant la fusion des deux sociétés. Chaque action d'Hanesbrand sera échangée contre 0,80 $ US en espèces et 0,102 action de Gildan Activewear.

Le nombre d'actions en circulation de Gildan Activewear sera augmenté pour tenir compte de l'émission d'actions en vigueur avant l'ouverture des marchés le 2 décembre 2025. Le nouveau nombre d'actions en circulation sera de 185 338 948 et le coefficient de pondération des actions demeurera à 1,0 dans les indices S&P/TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, veuillez visiter le site www.spdji.com.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE: SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

SOURCE S&P Dow Jones Indices LLC.

RENSEIGNEMENTS : S&P Dow Jones Indices, [email protected]