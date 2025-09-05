TORONTO, le 5 sept. 2025 /CNW/ - À la suite de son analyse trimestrielle, S&P Dow Jones Indices apportera les modifications suivantes à l'indice composé S&P/TSX avant l'ouverture du marché, le lundi 22 septembre 2025 :

INDICE COMPOSÉ S&P/TSX - 22 septembre 2025

SOCIÉTÉ SECTEUR GICS SOUS-SECTEUR GICS AJOUTÉE Aris Mining Corporation (TSX : ARIS) Matériaux Or AJOUTÉE Curaleaf Holdings, Inc. (TSX : CURA) Soins de santé Pharmaceutique AJOUTÉE Discovery Silver Corp. (TSX : DSV) Matériaux Argent AJOUTÉE Perpetua Resources Corp. (TSX : PPTA) Matériaux Or AJOUTÉE Skeena Resources Limited (TSX : SKE) Matériaux Or RETIRÉE Enghouse Systems Limited (TSX :

ENGH) Technologies de

l'information Logiciel d'application RETIRÉE Pason Systems Inc. (TSX: PSI) Énergie Équipement et services

pétroliers et gaziers

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, veuillez visiter le site www.spdji.com.

