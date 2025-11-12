TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les actionnaires de Cenovus Energy Inc. (TSX : CVE) et de MEG Energy Corp. (TSX : MEG) ont accepté les modalités d'un plan d'arrangement qui a donné lieu à la fusion des deux sociétés. Chacune des actions de MEG Energy sera échangée contre 30,00 $ US en espèces ou 1,255 action de Cenovus Energy pour chaque action de MEG Energy détenue, sous réserve d'une répartition proportionnelle de telle sorte que la contrepartie globale versée à MEG Energy sera constituée à 50 % d'un montant en espèces et à 50 % d'actions de Cenovus Energy.

En prévision de la clôture de l'arrangement, les actions de MEG Energy seront retirées de l'indice composé S&P/TSX avant l'ouverture des marchés le 17 novembre 2025. Parallèlement, le nombre d'actions en circulation de Cenovus Energy sera augmenté afin de tenir compte de l'émission d'actions. Par conséquent, les nouvelles actions en circulation de Cenovus Energy passeront à 1 958 255 195, avec un coefficient de pondération des actions augmenté à 0,72 dans les indices S&P/TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, veuillez visiter le site www.spdji.com.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE: SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

SOURCE S&P Dow Jones Indices LLC.

RENSEIGNEMENTS : S&P Dow Jones Indices, [email protected]