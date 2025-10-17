TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Les actionnaires de la First National Financial Corporation (TSX : FN) ont accepté les modalités d'un plan d'arrangement en vue de son acquisition par des fonds de capital-investissement gérés par Birch Hill Equity Partners Management Inc. et Brookfield Asset Management. Chaque action de First National Financial donnera droit à une contrepartie en espèces de 48 $. Les actions de First National Financial seront retirées de l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX avant l'ouverture des marchés le jeudi 23 octobre 2025.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, veuillez visiter le site www.spdji.com.

