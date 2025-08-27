TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - Les actionnaires de Pan American Silver Corp. (TSX: PAAS) et de MAG Silver Corp. (TSX: MAG) ont accepté les modalités d'un plan d'arrangement qui a donné lieu à la fusion des deux sociétés. Chacune des actions de Pan American Silver sera échangée contre 20,54 $ US en espèces ou 0,755 action de Pan American Silver pour chaque action de MAG Silver détenue, sous réserve d'une répartition proportionnelle de telle sorte que la contrepartie globale versée à MAG Silver se composera de 500 millions de dollars américains en espèces et de la contrepartie restante en actions de Pan American Silver.

En prévision de l'approbation des actionnaires et de la clôture de l'arrangement, MAG Silver sera retirée de l'indice composé S&P/TSX avant l'ouverture des marchés le 4 septembre 2025. Parallèlement, le nombre d'actions en circulation de Pan American Silver sera augmenté afin de tenir compte de l'émission d'actions. Par conséquent, les nouvelles actions en circulation de Pan American Silver passeront à 421 926 547, avec un coefficient de pondération des actions réduit à 0,99.

