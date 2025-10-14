TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Sous réserve de l'achèvement du plan d'arrangement entre Royal Gold, Inc. (NASDAQ : RGLD) et Sandstorm Gold Ltd. (TSX : SSL) entraînant la fusion des deux entreprises. Chaque action de Sandstorm Gold sera échangée contre 0,0625 nouvelle action de Royal Gold. Sous réserve du respect des conditions de clôture, les actions de Sandstorm Gold seront retirées de l'indice composé S&P/TSX avant l'ouverture des marchés le lundi 20 octobre 2025. Parallèlement, le nombre d'actions en circulation de Royal Gold sera augmenté afin de tenir compte de l'émission d'actions. Le nouveau nombre d'actions en circulation sera de 84 139 438 et le coefficient de pondération des actions diminuera pour s'établir à 0,96.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, veuillez visiter le site www.spdji.com.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE: SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

SOURCE S&P Dow Jones Indices LLC.

RENSEIGNEMENTS : S&P Dow Jones Indices, [email protected]