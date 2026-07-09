S&P Dow Jones Indices annonce des changements à l'indice composé S&P/TSX et à l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX

TORONTO, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les porteurs de parts d'InterRent Real Estate Investment Trust (TSX: IIP.UN) ont accepté les modalités d'un plan d'arrangement entraînant l'acquisition de la société par Carriage Hill Properties Acquisition Corp. Chaque part d'InterRent Real Estate Investment Trust donnera droit à une contrepartie en espèces de 13,55 $ CA. Les parts d'InterRent Real Estate Investment Trust seront retirées de l'indice composé S&P/TSX et de l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX le mardi 14 juillet 2026 avant l'ouverture des marchés.

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