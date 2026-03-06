TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - À la suite de l'analyse trimestrielle, S&P Dow Jones Indices apportera les modifications suivantes à l'indice composé S&P/TSX avant l'ouverture du marché, le lundi 23 mars 2026 :

INDICE COMPOSÉ S&P/TSX - 23 mars 2026

SOCIÉTÉ SECTEUR GICS SOUS-SECTEUR GICS AJOUTÉE AbraSilver Resource Corp. (TSX : ABRA) Matériaux Métaux divers et mines AJOUTÉE Avino Silver & Gold Mines Ltd. (TSX : ASM) Matériaux Métaux et minerais précieux AJOUTÉE i-80 Gold Corp. (TSX : IAU) Matériaux Or AJOUTÉE Montage Gold Corp. (TSX : MAU) Matériaux Or AJOUTÉE Americas Gold and Silver Corporation (TSX : USA) Matériaux Métaux divers et mines

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, veuillez visiter le site www.spdji.com.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE: SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

SOURCE S&P Dow Jones Indices LLC.

RENSEIGNEMENTS : S&P Dow Jones Indices, [email protected]