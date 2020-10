Au cours des cinq dernières années, Huawei et ses partenaires ont travaillé ensemble pour définir la valeur industrielle qu'ont à offrir la gigabande et la large bande de qualité supérieure. Ils ont aussi continué à chercher une nouvelle valeur dans des domaines comme les vitesses de transfert en gigabit, l'expérience de réseau, l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien (E et E) et les écosystèmes de l'industrie. Ensemble, ils ont travaillé à maximiser la valeur commerciale et industrielle de la large bande fixe.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, on a constaté que les réseaux fixes à large bande offrent une énorme valeur sociale et économique, surtout dans les pays qui ont une infrastructure à large bande de classe mondiale. La large bande fixe a joué un rôle important dans la reprise du travail, de la production, de l'éducation et de l'économie.

M. Ding a déclaré que l'investissement et l'innovation continus des fournisseurs dans la large bande fixe permettront de libérer un potentiel inexploité, qui deviendra un puissant moteur durant la reprise économique mondiale. Il a ajouté que les fournisseurs doivent redoubler leurs efforts visant la mise au point de la large bande fixe, mettre l'accent non plus sur le branchement des ménages, mais sur le branchement des entreprises, et offrir la meilleure expérience de service à chaque personne, foyer et organisation en continuant à innover dans le domaine. Selon M. Ding, l'industrie doit stimuler l'essor de l'économie numérique mondiale tout en s'efforçant de maximiser la valeur commerciale de la large bande fixe. C'est pourquoi Huawei a laissé entendre que la connectivité intelligente deviendra un domaine clé pour l'innovation dans ce secteur d'activité, qu'elle permettra aux fournisseurs d'explorer de nouvelles occasions d'affaires et qu'elle favorisera la transformation numérique au sein des industries.

1. Domicile à valeur ajoutée : meilleures expériences et services plus diversifiés

À mesure que la connectivité occupe une place de plus en plus importante dans nos vies, nos foyers deviennent des plateformes polyvalentes. Grâce à la connectivité intelligente, les ménages bénéficieront d'une expérience de service diversifiée, y compris un accès à une large bande haute vitesse, une couverture complète et des accords sur les niveaux de service garantis (ANS). Les domiciles deviendront donc plus que de simples espaces habitables. Ils seront un lieu où les habitants pourront tirer parti d'une nouvelle expérience intelligente de domicile à valeur ajoutée (Home+).

Huawei a proposé une formule pour maximiser la valeur numérique des maisons : valeur numérique de la maison = vitesse à large bande + réseau à domicile + services diversifiés (décrit ci-dessous).

Décisions éclairées de construction de réseau pour une large bande encore plus rapide : Les gouvernements doivent inclure la construction de réseaux à large bande dans leurs stratégies nationales et fournir un soutien politique et financier. Les fournisseurs doivent adopter une approche holistique pour la planification, la construction, l'installation, l'E et E et l'exploitation de l'infrastructure de réseau. Ils doivent se concentrer sur les utilisateurs de grande valeur et construire des zones résidentielles utilisant une vitesse de transfert en gigabit pour promouvoir la mise à niveau généralisée des services à large bande.

Création d'une couverture complète en connectant les utilisateurs : Offrir une expérience Wi-Fi de qualité aux foyers est un défi majeur pour les fournisseurs. Si les produits Wi-Fi sont offerts comme service et que les services Wi-Fi sont proposés sur une plateforme, l'expérience Wi-Fi d'une maison peut être observée, gérée et entretenue, ce qui améliore l'expérience de service à domicile des utilisateurs. Huawei travaille avec des fournisseurs pour promouvoir la solution de la fibre optique pouvant être acheminée vers toutes les pièces (FTTR), qui pourra contribuer à l'innovation d'un plus grand nombre d'applications intelligentes.

Niveau d'expérience garanti pour les services ciblés : La capacité de définir intelligemment les services ciblés est devenue d'autant plus importante, car elle permet d'améliorer davantage l'expérience des utilisateurs dans les foyers. Par conséquent, les fournisseurs peuvent recourir à l'intelligence artificielle pour déterminer le type de service à domicile à proposer, et ainsi fournir le service approprié avec des niveaux d'expérience garantis dans de multiples scénarios. En d'autres termes, les fournisseurs peuvent travailler plus étroitement avec les entreprises de services par contournement pour monnayer l'écosystème des applications. Ils offriront alors des niveaux d'expérience garantis pour les services ciblés, ce qui leur permettra de monnayer les services différenciés. Les fournisseurs peuvent également explorer de nouvelles occasions d'affaires dans des secteurs verticaux comme la maison intelligente.

2. Entreprise à valeur ajoutée : optimiser la valeur numérique grâce à de meilleures expériences

Pour les entreprises, la numérisation consiste à relier le capital, la main-d'œuvre, les biens, l'information et la réglementation. Bien que la connectivité soit l'élément vital des entreprises numériques, les fournisseurs doivent encore relever d'énormes défis pour ce qui est de leur offrir une connectivité garantie. La connectivité intelligente améliorera systématiquement l'expérience des entreprises dans trois domaines, à savoir la couverture, l'architecture et la fusion, et facilitera le passage au numérique pour les entreprises.

Huawei a également trouvé une formule qui pourrait créer une plus grande valeur numérique à partir des entreprises : valeur numérique d'entreprise = Couverture x Architecture x Fusion (décrit ci-dessous).

Couverture intelligente et continue grâce à de multiples technologies : Les fournisseurs doivent élaborer un plan complet des zones de service et déployer des lignes optiques privées à moins de 300 mètres des utilisateurs d'entreprise. En outre, les fournisseurs doivent intégrer de multiples technologies, telles que 5G, OTN, IP et PON, dans un seul et même réseau optique, afin de répondre intelligemment aux divers besoins des entreprises au moyen de produits différenciés de ligne optique privée. Ils peuvent également utiliser pleinement leurs ressources de réseau actuelles, comme les villes à fibres optiques, pour déployer un réseau à fins multiples et une ligne optique privée permettant de gérer divers services.

Expériences déterministes grâce à une architecture souple et intelligente : Les fournisseurs ont besoin d'une architecture souple et intelligente, sans encombrement, prête à être utilisée en tout temps, évolutive et simplifiée. Ce type d'architecture pourrait faciliter la réalisation des livrables dans les ANS conclus, dont la largeur de bande garantie, la latence, la fiabilité et les délais d'approvisionnement du service. L'architecture est essentielle pour les fournisseurs, car elle leur permet de fournir des expériences déterministes et de monnayer les ANS.

Fusion de l'infonuagique et des réseaux pour des expériences différenciées : Huawei croit que les capacités de réseau deviendront un jour fondamentales. Les limites de réseau disparaîtront, et les nuages et les réseaux fusionneront complètement. Les fournisseurs seront donc en mesure de diversifier leurs offres en proposant une expérience qui se personnalisera tout au long du parcours de l'utilisateur, de l'achat à l'utilisation. En plus de fournir des services où l'infonuagique et le réseau sont fusionnés, ils offriront également un accès unique au nuage ainsi que des services en nuage et de réseau différenciés.

À la fin de son discours, M. Ding a indiqué que l'évolution des affaires et les progrès technologiques ne se font pas de façon indépendante. La connectivité intelligente nécessite trois innovations majeures : la construction de réseaux intelligents, le réseau infonuagique intelligent et la synergie entre l'informatique et les réseaux. Huawei travaillera plus étroitement avec ses clients afin de créer une plus grande valeur numérique pour les foyers et les entreprises, tout en utilisant les deux formules de monétisation, et afin d'offrir des expériences intelligentes grâce à une connectivité omniprésente. Ensemble, ils assureront la transformation numérique des industries et mettront à profit une économie numérique valant des billions de dollars.

