Selon des recherches menées par des tiers, le trafic de données généré par les services numériques devrait être multiplié par 13 par rapport à 2020 d'ici 2030. Cela signifie que, si aucune amélioration de l'efficacité énergétique n'est apportée, la consommation d'énergie et les émissions de carbone de l'industrie des technologies de l'information et des communications (TIC) seront multipliées par 2,3. Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'industrie des TIC devra réduire ses émissions de carbone d'au moins 45 % d'ici 2030 pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris, tel que défini lors de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

« Nous sommes maintenant confrontés à un défi sans précédent : À mesure que de plus en plus d'industries passent au numérique, la demande de données augmentera fortement, ce qui entraînera une augmentation soudaine de la consommation d'énergie. Entre-temps, le monde entier s'efforce de lutter contre les changements climatiques, et l'industrie des TIC doit de toute urgence atteindre le pic des émissions de carbone et la carboneutralité », a affirmé Ryan Ding.

L'amélioration de l'efficacité énergétique profitera aux exploitants de trois façons. Premièrement, la migration des utilisateurs, les mises à niveau des sites et la réduction de la puissance du réseau leur permettront de réaliser des économies d'exploitation. Deuxièmement, l'amélioration de l'efficacité énergétique incitera les utilisateurs de 2G et de 3G à migrer vers les services 4G et 5G. Troisièmement, les efforts déployés par les exploitants pour réduire leur empreinte carbone auront un impact positif sur l'environnement et les aideront à mieux s'acquitter de leurs responsabilités sociales.

Pour aider les exploitants à atteindre ces objectifs, Huawei a proposé une solution à trois volets : des sites verts, des réseaux verts et des opérations vertes. Premièrement, la société a élaboré des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des sites en adoptant une conception hautement intégrée, en utilisant de nouveaux matériaux et en déplaçant l'équipement principal et les blocs d'alimentation à l'extérieur. Deuxièmement, l'architecture de réseau simplifiée de l'entreprise accélère le transfert et soutient la construction de réseaux simplifiés, entièrement optiques et intelligents. Enfin, au niveau des opérations, Huawei offre une solution qui élabore et distribue des politiques d'optimisation tout en rendant l'efficacité énergétique plus perceptible et gérable.

Jusqu'à présent, ces solutions de développement écologique ont été déployées pour des exploitants de réseaux dans plus de 100 pays. En Allemagne, par exemple, la solution PowerStar de Huawei a permis d'optimiser l'efficacité énergétique jusque dans les plus infimes détails, l'améliorant grandement. En Espagne, la solution de répartiteur optique de Huawei a été déployée sur le réseau de base d'un client, augmentant l'efficacité énergétique de 81 % et réduisant les coûts de 29 %. En Turquie, Huawei a déployé sa solution de site écologique pour un client, dans le cadre de laquelle les salles d'équipement sont remplacées par des armoires, ce qui permet d'éliminer le besoin de ces salles et le recours à l'utilisation de climatiseurs. Cette solution devrait permettre d'économiser 19 000 kWh d'électricité par site par an.

Huawei et ses associés exploitants travaillent déjà main dans la main pour réduire leur empreinte carbone en donnant aux industries à forte intensité carbonique les moyens de stimuler l'efficacité énergétique à l'aide de solutions TIC. Les réductions d'émissions de carbone ainsi réalisées peuvent être 10 fois plus importantes que la quantité d'émissions actuellement produites. De nombreux autres cas de réussite ont déjà été observés dans des industries à forte intensité de carbone comme les ports, les mines de charbon et les aciéries.

À la fin de son discours, Ryan Ding a appelé à l'établissement d'un système d'indicateurs unifié à l'échelle de l'industrie, car cela aiderait à établir des bases de référence par rapport auxquelles mesurer l'efficacité énergétique et servirait de guide pour le développement écologique de l'industrie des TIC dans son ensemble. Ryan Ding a terminé son discours en disant : « Huawei est prête à travailler avec les exploitants et à créer une nouvelle valeur avec les TIC vertes. »

Le système d'indicateurs unifié et normalisé (NCI) proposé par Huawei a été approuvé par l'UIT-T SG5 et est en cours de consultation publique.

La Win-Win·Huawei Innovation Week se tient du 18 au 21 juillet à Shenzhen, en Chine. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que la 5.5G, le développement écologique, les réseaux informatiques et la transformation numérique pour envisager une réussite partagée dans l'économie numérique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862271/image_1.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tao Ling, [email protected]