Rute Fernandes est nommée directrice générale de Takeda Canada

Au cours de ses 22 années de carrière dans l'industrie pharmaceutique, Mme Fernandes a occupé divers postes de direction dans les domaines du développement des affaires, des activités stratégiques commerciales et de la gestion nationale. Plus récemment, elle a été vice-présidente du Groupe Takeda et chef du secteur des maladies rares pour l'Europe et le Canada, responsable d'un portefeuille de plus de 15 marques dans trois domaines thérapeutiques : maladies métaboliques rares, maladies hématologiques rares, et angio-œdème héréditaire rare et greffes, dans un total de 38 pays.

« Mme Fernandes est une dirigeante inspirante qui a acquis une vaste expérience dans des postes de haute direction et une compréhension approfondie des maladies rares sur la scène internationale, a déclaré Giles Platford, président de l'Unité affaires Europe et Canada de Takeda. Le Canada est un marché crucial pour les activités mondiales de Takeda et je suis convaincu que, sous la direction de Mme Fernandes, Takeda renforcera sa position en tant qu'entreprise biopharmaceutique de premier plan au pays, en offrant aux Canadiens des médicaments des plus novateurs et des soins transformateurs. »

Takeda est une entreprise biopharmaceutique mondiale, fondée sur les valeurs et spécialisée en recherche et développement, qui démontre un engagement indéfectible à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux gens du monde entier. Établie au Canada depuis 2009, Takeda est l'une des entreprises pharmaceutiques qui connaît la plus forte croissance au Canada et un chef de file dans le traitement des maladies rares.

« Je suis ravie d'avoir été choisie pour diriger Takeda Canada et travailler aux côtés des nombreuses personnes talentueuses qui forment l'équipe canadienne, a déclaré Rute Fernandes. Il s'agit d'une période importante pour notre industrie au Canada, et je me réjouis à l'idée d'assurer aux Canadiens qui en ont le plus besoin un accès durable à des médicaments novateurs. »

Mme Fernandes est titulaire d'une maîtrise en économie de la Nova School of Business & Economics et d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Lausanne.

Takeda Canada inc. est la filiale canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited ( TSE : 4502/NYSE : TAK ) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous réalisons par ailleurs des investissements de R et D ciblés dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.





Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca .

