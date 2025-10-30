MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Avis aux amateurs de pizza : préparez-vous à quelque chose de grand, d'audacieux et débordant de saveurs ! Rustica est ravie d'offrir aux Canadiens un avant-goût non pas d'une, mais de deux toutes nouvelles pizzas à croûte farcie, qui seront lancées à l'échelle nationale au tout début de la nouvelle année 2026.

Professionnelle et médiatique Rustica, la marque de pizzas à croûte farcie numéro 1 au Canada, élargit sa gamme avec deux nouvelles variétés innovantes ! (Groupe CNW/Rustica Foods)

S'appuyant sur le succès des pizzas préférées des fans de Rustica, ces nouvelles variétés à croûte farcie promettent l'équilibre parfait entre une croûte croustillante, un fromage fondant et le goût signature de Rustica que les Canadiens connaissent et adorent.

« Nous cherchons toujours de nouvelles façons d'enrichir l'expérience de la soirée pizza », a déclaré Isabella D'Ovidio, Directrice des Ventes et du Marketing chez les Aliments Rustica. « Notre nouvelle gamme de croûtes farcies porte la gourmandise à un tout autre niveau -- le plat réconfortant par excellence à partager en famille ou entre amis. »

Bien que Rustica garde encore les détails complets secrets, les amateurs peuvent s'attendre à des saveurs audacieuses et à des croûtes fondantes et fromagées qui redéfinissent le plaisir d'une pizza surgelée.

Gardez l'œil ouvert dans l'allée des surgelés : les nouvelles pizzas à croûte farcie de Rustica seront disponibles dans vos épiceries préférées partout au Canada dès le Nouvel An 2026.

Pour plus de mises à jour, suivez Rustica sur les réseaux sociaux et restez à l'affût du grand dévoilement !

Website: www.rusticafoods.com

Instagram: LesAlimentsRustica

LinkedIn: Aliments_Rustica

Facebook: LesAlimentsRustica

TikTok: RusticaPizzaFanClub

SOURCE Rustica Foods

Media Contact: Isabella D'Ovidio, Directrice - Ventes et Marketing, Les aliments Rustica Inc.,514-325-9009 poste 115, [email protected]