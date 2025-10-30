Rustica présente deux nouvelles pizzas à croûte farcie délicieuses à venir pour le Nouvel An 2026 English
Nouvelles fournies parRustica Foods
30 oct, 2025, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Avis aux amateurs de pizza : préparez-vous à quelque chose de grand, d'audacieux et débordant de saveurs ! Rustica est ravie d'offrir aux Canadiens un avant-goût non pas d'une, mais de deux toutes nouvelles pizzas à croûte farcie, qui seront lancées à l'échelle nationale au tout début de la nouvelle année 2026.
S'appuyant sur le succès des pizzas préférées des fans de Rustica, ces nouvelles variétés à croûte farcie promettent l'équilibre parfait entre une croûte croustillante, un fromage fondant et le goût signature de Rustica que les Canadiens connaissent et adorent.
« Nous cherchons toujours de nouvelles façons d'enrichir l'expérience de la soirée pizza », a déclaré Isabella D'Ovidio, Directrice des Ventes et du Marketing chez les Aliments Rustica. « Notre nouvelle gamme de croûtes farcies porte la gourmandise à un tout autre niveau -- le plat réconfortant par excellence à partager en famille ou entre amis. »
Bien que Rustica garde encore les détails complets secrets, les amateurs peuvent s'attendre à des saveurs audacieuses et à des croûtes fondantes et fromagées qui redéfinissent le plaisir d'une pizza surgelée.
Gardez l'œil ouvert dans l'allée des surgelés : les nouvelles pizzas à croûte farcie de Rustica seront disponibles dans vos épiceries préférées partout au Canada dès le Nouvel An 2026.
Pour plus de mises à jour, suivez Rustica sur les réseaux sociaux et restez à l'affût du grand dévoilement !
Website: www.rusticafoods.com
Instagram: LesAlimentsRustica
LinkedIn: Aliments_Rustica
Facebook: LesAlimentsRustica
TikTok: RusticaPizzaFanClub
SOURCE Rustica Foods
Media Contact: Isabella D'Ovidio, Directrice - Ventes et Marketing, Les aliments Rustica Inc.,514-325-9009 poste 115, [email protected]
Partager cet article