MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Les Aliments Rustica est fière d'annoncer le lancement de sa toute dernière innovation : le format 2-pizzas de style Detroit à croûte épaisse, Double Pepperoni - offert en exclusivité chez Costco dans l'Est du Canada.

Cette nouvelle offre s'inscrit dans la continuité de la gamme de pan-pizzas de style Detroit de Les Aliments Rustica, reconnue pour offrir une expérience authentique, des saveurs audacieuses et un rapport qualité-prix imbattable. Chaque pizza est cuite sur la croûte signature de style Detroit de Rustica -- moelleuse à l'intérieur, croustillante et caramélisée sur les bords -- et généreusement garnie de deux types de pepperoni savoureux et de fromage de qualité supérieure.

Présenté dans un format pratique de 2 unités, cette nouvelle pizza Double Pepperoni est conçu pour répondre aux besoins des membres Costco, alliant commodité et gourmandise. Parfait pour les soupers en famille, les soirées entre amis ou les événements décontractés, ce produit offre une expérience pizza exceptionnelle dans le confort de la maison.

Caractéristiques du produit :

Exclusivité Costco Canada - Offert en format pratique de 2 pizzas

- Offert en format pratique de 2 pizzas Garniture Double Pepperoni généreuse - Saveur intense avec 2 types de pepperoni de haut de gamme avec plusieurs couches

- Saveur intense avec 2 types de pepperoni de haut de gamme avec plusieurs couches Croûte authentique de style Detroit - Bords croustillants, intérieur aéré, recette inspirée des racines siciliennes

- Bords croustillants, intérieur aéré, recette inspirée des racines siciliennes Fièrement fabriqué au Canada - Conçu localement avec l'engagement de Les Aliments Rustica envers la qualité et l'innovation

Avec ses saveurs audacieuses, son emballage pratique et son authenticité, Les Aliments Rustica continue de repousser les limites dans l'univers des pizzas surgelées.

Pour en savoir plus sur Les Aliments Rustica et sa gamme complète de pizzas de marque Rustica, visitez : www.rusticafoods.com ou suivez la marque sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn.

Website: www.rusticafoods.com

Instagram: LesAlimentsRustica

LinkedIn: Aliments_Rustica

Facebook: LesAlimentsRustica

TikTok: RusticaPizzaFanClub

Media Contact: Isabella D'Ovidio, Directrice Ventes et Marketing, Les aliments Rustica Inc., 514-325-9009 poste 115, [email protected]