MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Les aliments Rustica inc., une entreprise privée et leader dans la fabrication de pizzas au Canada, célèbre cette année son 25e anniversaire - une étape importante dans un parcours fondé sur la qualité, l'innovation et l'expertise dans le secteur agroalimentaire.

Fondée le 3 mai 2000, Les aliments Rustica est passés d'une petite entreprise locale à l'un des plus grands fabricants de pizzas du Canada. Basée à Anjou, Montréal, l'entreprise a été fondée par Richard Morgante et sa famille, puis a été rejointe en 2011 par son partenaire d'affaires Vincent Giove. Rustica a connu une transformation remarquable, passant de la production de pizzas fraîches à une position de leader dans les segments de pizzas fraîches et surgelées, commercialisant ses propres marques Rustica et Mia, tout en fabriquant pour de grandes marques privées tant au niveau national qu'international.

L'entreprise s'est distinguée par son engagement envers le développement de ses employés, l'adoption de technologies de fabrication de pointe et l'expansion stratégique de ses marchés. Ces efforts soutenus lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment la sélection comme finaliste des Prix Alizé du SIAL pour la stratégie d'exportation innovante, et le prix Inno-Centre, reconnaissant ses contributions exceptionnelles à l'innovation dans le secteur.

« En atteignant cette étape importante, nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru », déclare Richard Morgante, président-directeur général des aliments Rustica. « Notre succès repose sur la passion de notre équipe, la fidélité de nos partenaires et notre engagement constant envers l'innovation. »

Reconnu comme un co-manufacturier de confiance pour plusieurs marques nationales, tant au Canada qu'à l'international, Les aliments Rustica poursuivent leur expansion à l'échelle mondiale. Grâce à l'introduction de nouvelles gammes de produits de pizza et à l'intégration continue de technologies de fabrication avancées, l'entreprise répond avec agilité aux tendances du marché et aux attentes des consommateurs.

En 2025, Les aliments Rustica dévoilent fièrement leurs nouvelles pan-pizzas de style Detroit, lancées sous la marque Rustica. Cette innovation audacieuse et savoureuse entre dans un segment en pleine croissance du marché canadien. Sélectionnée pour SIAL Innovation 2025, cette nouveauté fait de Rustica le seul producteur canadien de ce type de pizza. Ce lancement vient enrichir un portefeuille déjà vaste, comprenant notamment les pizzas à croûte farcie, numéro un au Canada, les pizzas à croûte qui lève au four, les pizzas à croûte cuite sur pierre de style pizzeria, les pizzas fraîches aux tomates, les croûtes à pizza à longue conservation, ainsi que plusieurs autres produits innovants - tous fièrement fabriqués au Canada, principalement à partir d'ingrédients locaux.

Tournés vers l'avenir, Les aliments Rustica commenceront bientôt la construction d'une troisième usine de production, dont l'ouverture est prévue pour début 2026. Cette expansion fait partie d'un ambitieux plan de croissance de 65 millions de dollars, rendu possible grâce à un partenariat stratégique avec le Fonds de solidarité FTQ et Exportation et développement Canada (EDC).

Cet investissement significatif permettra à Rustica de moderniser ses installations, d'automatiser ses lignes de production, d'acquérir des équipements de pointe et d'augmenter sa capacité de production tout en accélérant son développement à l'échelle mondiale.

« Ce partenariat stratégique nous permettra d'accélérer des projets clés, notamment le lancement de nouveaux produits innovants et l'expansion de nos marchés d'exportation. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires qui partagent notre vision d'une croissance durable, axée sur l'innovation », souligne Vincent Giove, Vice-Président et Chef de la stratégie des Aliments Rustica.

Alors que Les aliments Rustica célèbrent 25 ans d'excellence, l'entreprise reste fidèle à ses valeurs fondamentales tout en poursuivant sa mission : offrir qualité, innovation et leadership dans l'industrie de la pizza.

