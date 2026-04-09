MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Rustica est fière d'annoncer le lancement national officiel de ses deux nouvelles pizzas très attendues à croûte farcie -- Épinards et Fromage et Pepperoni et Bacon -- désormais offertes dans les principales épiceries à travers le Canada. À la suite d'un aperçu très attendu plus tôt cette année, les consommateurs peuvent enfin découvrir ces nouveautés gourmandes dans les allées surgelées.

Rustica lance officiellement deux nouvelles pizzas à croûte farcie à travers le Canada (Groupe CNW/Rustica Foods)

Conçues pour offrir un parfait équilibre entre saveur et texture, les nouvelles pizzas à croûte farcie de Rustica proposent une croûte dorée et croustillante, garnie de fromage fondant, accompagnée d'ingrédients de qualité supérieure et du goût authentique qui fait la renommée de la marque.

La variété Épinards & Fromage offre une option sans viande délicieusement crémeuse et savoureuse, tandis que Pepperoni & Bacon propose une combinaison classique et appréciée de tous, avec une touche de saveur distinctive -- toutes deux conçues pour rehausser les soirées pizza grâce à la qualité signature de Rustica.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'apporter de l'innovation dans notre segment de pizzas à croûte farcie aux Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré Isabella D'Ovidio, directrice des ventes et du marketing chez Rustica. « À la suite de l'excellente réponse obtenue lors de notre lancement en avant-première, nous savions que nous avions quelque chose de spécial. Ces nouvelles pizzas ont été conçues pour rehausser les repas du quotidien en offrant une expérience réconfortante et conviviale, axée à la fois sur la qualité et la saveur. »

Les nouveaux SKUs sont désormais offerts chez les principaux détaillants à travers le Canada, notamment Metro, Food Basics, Super C, Adonis, Walmart et Sobeys, entre autres, selon la disponibilité par région.

Parfaites pour les repas en famille, les soirées entre amis ou les moments cocooning, les pizzas à croûte farcie de Rustica offrent une option délicieusement satisfaisante pour toutes les occasions.

Les consommateurs peuvent dès maintenant retrouver ces nouveautés dans la section des produits surgelés de leurs épiceries préférées partout au Canada.

Pour plus d'informations, visitez www.rusticafoods.com ou suivez Rustica sur les réseaux sociaux pour les dernières nouveautés.

Site web : www.rusticafoods.com

Instagram : LesAlimentsRustica

LinkedIn : Aliments_Rustica

Facebook : LesAlimentsRustica

TikTok : RusticaPizzaFanClub

SOURCE Rustica Foods

Contact média : Isabella D'Ovidio, Directrice des ventes et du marketing, Les aliments Rustica Inc., 514-325-9009 poste 115, [email protected]