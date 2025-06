MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Les pourparlers en vue de la signature d'un contrat entre Unifor et VIA Rail sont rompus, ouvrant la voie à un conflit ferroviaire national qui menace de perturber les services ferroviaires passagers partout au pays dans le courant du mois.

« Nous n'avons pas pris place à la table en vue de chercher le conflit, nous sommes venus pour obtenir une entente, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Mais le refus par VIA Rail de prendre nos revendications au sérieux ne nous a pas laissé d'autre choix. Si l'employeur n'est pas disposé à réparer ce qui ne fonctionne pas, c'est lui qui impose ce conflit aux travailleuses et travailleurs et aux passagères et passagers. »

Après une nouvelle semaine de négociations à Montréal, aucune entente provisoire n'a été conclue entre VIA Rail et les comités de négociation du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor. Le syndicat affirme que l'employeur a refusé de revenir sur des concessions essentielles.

« Ces négociations portaient sur l'équité, le respect et la stabilité pour nos membres, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Nous étions prêts à conclure une entente qui répondait aux problèmes bien réels auxquels les travailleuses et travailleurs sont confrontés chaque jour. Il est décevant que l'employeur ait laissé passer cette occasion. »

L'un des problèmes les plus graves est le refus de VIA Rail de régler la crise des tableaux de réserve des services à bord. Les travailleuses et travailleurs sont confrontés à des horaires réduits chroniques et à des salaires réduits en raison de la mauvaise gestion par l'employeur du système de tableaux. Beaucoup ne parviennent pas à gagner un salaire décent et ont du mal à honorer leurs obligations financières de base.

La période de conciliation fédérale a pris fin le 31 mai. En vertu du droit du travail canadien, Unifor sera en position de grève légale à compter du 22 juin 2025 à 00 h 01 HNE.

Le 17 juin, les deux parties retourneront à la table des négociations, qui se poursuivront jusqu'à la date limite. Le syndicat est prêt à trouver des solutions, mais si VIA Rail ne fournit pas une entente équitable, il est prêt à déclencher un conflit de travail national.

Le Conseil 4000 représente 1 800 employés de VIA Rail répartis dans les services de gare, les sièges sociaux, les centres de maintenance et à bord des trains. La section locale 100 représente 700 employés de VIA Rail travaillant comme mécaniciens de moteurs diesel, électriciens, techniciens de wagons et ouvriers.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec Hamid Osman, représentant aux communications d'Unifor, à [email protected] ou au 647 448-2823 (tél. mobile).