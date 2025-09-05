RTL : grève suspendue, mais partie remise

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le tribunal administratif du travail (TAT) a suspendu le droit de grève du Syndicat des chauffeurs d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL). La liste de services essentiels fournie par le Syndicat n'a pas satisfait le Tribunal. La grève de trois jours devait avoir lieu le 9,10 et 11 septembre.

« Nous respectons la décision du Tribunal et nous allons recommencer le processus pour respecter les critères pour les services essentiels. Notre droit de grève est brimé, mais ce n'est que partie remise. En attendant, nous continuons de négocier en espérant trouver une entente rapidement », d'expliquer le président du Syndicat (SCFP 3333), Marc Gingras.

Le Syndicat déposera prochainement un nouvel avis de grève.

Plusieurs points ont déjà été réglés à la table de négociation, le principal blocage demeure la question salariale.

Le syndicat rappelle que ses membres se sont prononcés à 99,03 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815