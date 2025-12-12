NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE POUR LES POLICIERS DE WENDAKE: UNE RECONNAISSANCE ACCRUE DU PROFESSIONNALISME DES AGENTS

WENDAKE, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Les policiers et policières du Service de police de Wendake, représentés par la section locale 4613 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ont ratifié à 91,67 % l'entente de principe conclue avec le Conseil de la Nation Wendat. Suite à l'assemblée générale des membres du syndicat tenue le 22 octobre dernier, l'entente a officiellement été signée le vendredi 12 décembre 2025, au bureau de la Nation Wendat.

Cette nouvelle convention collective marque un tournant majeur pour les policières et policiers de Wendake. Elle prévoit des augmentations salariales substantielles, modulées selon les corps d'emploi, les échelons et l'expérience reconnue, pouvant atteindre jusqu'à 46 % pour certains postes. Ces gains traduisent une reconnaissance tangible du travail, de l'expertise et des responsabilités assumées quotidiennement par les membres du Service de police de Wendake. L'entente comprend notamment une grille salariale modernisée et repositionnée, basée sur les comparables régionaux et tenant compte de l'écosystème propre aux communautés autochtones. Elle introduit également des mécanismes de gestion et de concertation renforcés, ainsi que des clauses disciplinaires et administratives clarifiées, favorisant une plus grande transparence, une meilleure équité et un climat de travail sain.

« Nous sommes fiers d'avoir présenté une telle convention collective aux membres. Les policiers de Wendake sont désormais reconnus à la hauteur de leurs tâches et de leurs responsabilités. Il faut saluer la maturité et l'unité du comité de négociation tout au long du processus de négociation, ainsi que l'ouverture démontrée par l'employeur dans la recherche d'un terrain juste et durable », souligne Sébastien Campana, conseiller syndical au SCFP.

Pour le syndicat, cette entente s'inscrit dans une vision à long terme de stabilité, de reconnaissance et de professionnalisation du service policier: un métier complexe et essentiel dans toute communauté. « Cette convention est moderne, équitable et durable. Elle reflète le professionnalisme exemplaire de nos membres et renforce le rôle central de la police de Wendake dans la sécurité et la cohésion de la communauté », affirme Richard Duchesneau, président du SCFP 4613.

De son côté, Nicolas Jean Sioui, vice-président du SCFP 4613, ajoute : « Cette entente reconnaît concrètement le professionnalisme et l'engagement des membres. Elle offre des conditions à la hauteur des responsabilités assumées et assure une base solide pour l'avenir du Service de police de Wendake. »

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

