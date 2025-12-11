Grève au port de Montréal : manifestation au centre-ville

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Une centaine de personnes ont manifesté aujourd'hui coin boulevard De Maisonneuve et boulevard Robert-Bourassa dans le centre-ville de Montréal devant les bureaux de l'entreprise Axium Infrastructure, l'actionnaire principal de la Société Terminaux Montréal Gateway (STMG). Les 32 agents de la STMG sont en grève depuis le 22 septembre 2025.

« Il fallait amener de la pression là où sont les décideurs. C'est pour ça que nous occupons cet espace aujourd'hui. Il est temps d'arriver à une entente. Nos membres veulent un règlement juste. Cette compagnie est très rentable, et ce, grâce à eux. Les salarié(e)s méritent mieux! », de dire Loïc Blanchard, conseiller syndical du SCFP.

Les discussions achoppent sur la sous-traitance et les questions salariales. De plus, les parties ne s'entendent pas sur le minimum opérationnel requis pour que le terminal roule bon train. Les membres ont rejeté les dernières offres patronales à 100 %.

L'employeur et le syndicat participeront à une session de médiation les 16 et 17 décembre prochains.

La convention collective précédente est échue depuis le 31 décembre 2024. Le syndicat a voté à 96 % pour la grève le 11 septembre dernier.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1600 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

