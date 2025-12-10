AVIS AUX MÉDIAS - Les paramédics membres du SCFP manifesteront devant l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Les paramédics membres du SCFP manifesteront ce mercredi midi devant l'Assemblée nationale pour dénoncer l'enlisement des négociations de leur convention collective. Sans contrat de travail depuis le 1er avril 2024, ils ont entamé la grève il y a exactement un an, soit le 10 décembre 2024, pour une durée illimitée. Leur droit de grève est fortement limité par la loi sur les services essentiels.

Il s'agit d'environ 650 paramédics provenant de 18 employeurs et six régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie et Montérégie. Ils sont membres de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Ils seront notamment épaulés de nombreux membres du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP).

« L'employeur nous demande des reculs sur les salaires, les conditions de retraite et le statut des employés à temps partiel. La situation de crise vécue durant la pandémie, avec des temps d'attente désastreux pour la population, s'est stabilisée, mais elle demeure fragile. Les demandes patronales, si elles étaient appliquées, nous ramèneraient très probablement à ce genre de pénurie de personnel », d'expliquer Sébastien Gourre, président de la FTPQ-SCFP 7300.

QUI, QUOI : Rassemblement des paramédics du SCFP pour souligner un an de grève QUAND, OÙ : Mercredi 10 décembre 2025 à midi près de la fontaine de Tourny, devant l'Assemblée nationale à Québec

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

