RPIA lance une stratégie d'obligations d'entreprises à long terme pour les régimes de retraite

-- La stratégie de crédit active assure une correspondance étroite de la durée avec l'indice de référence tout en visant un rendement supérieur --

TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - RPIA, l'un des principaux gestionnaires de titres à revenu fixe au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'obligations d'entreprises à long terme RP, une stratégie de titres à revenu fixe de catégorie investissement gérée activement. Cette stratégie est conçue pour permettre aux promoteurs de régimes d'aligner plus étroitement les actifs sur les engagements à long terme, d'améliorer la diversification du crédit et d'obtenir un rendement potentiel supérieur.

La hausse des taux d'intérêt a amélioré le taux de capitalisation des régimes de retraite canadiens, et nombre d'entre eux redirigent des actifs vers des titres à revenu fixe à longue durée afin de protéger leur excédent et de réduire le risque. Traditionnellement, les promoteurs cherchant une exposition à long terme disposaient d'options limitées : des obligations d'État ou provinciales offrant une correspondance précise de la durée, mais des rendements attendus faibles ; des stratégies d'obligations de société à long terme avec une valeur ajoutée modeste ; ou des stratégies qui combinent des actifs de base avec des actifs un peu plus risqués introduisant davantage de volatilité et un déséquilibre par rapport à l'indice de référence. Ces stratégies sont généralement concentrées au Canada, ce qui limite la diversification et réduit les possibilités de création de valeur active.

Le Fonds d'obligations d'entreprises à long terme RP comble l'écart entre précision et performance en combinant la discipline d'une approche axée sur le passif et un ensemble plus vaste d'occasions offertes par la sélection active des titres de crédit. Le fonds vise un rendement supérieur à celui de l'indice FTSE Canada grâce à une gestion active, tout en maintenant une correspondance de durée plus étroite et une meilleure diversification sur les marchés du crédit canadien et mondial.

« Avec le Fonds d'obligations d'entreprises à long terme RP, nous étendons notre expertise en crédit actif à une partie du marché où les régimes de retraite canadiens disposaient de très peu d'options, » a déclaré Zachary Barsky, directeur, Solutions institutionnelles. « La stratégie allie précision et performance, offrant aux promoteurs une plus grande souplesse pour aligner les actifs sur les engagements et la possibilité de générer de l'alpha grâce à une gestion active. »

Le nouveau mandat s'appuie sur les 16 ans d'expérience de RPIA dans la gestion de stratégies d'obligations de société publiques actives. En étendant cette expertise à une stratégie dédiée à la longue durée, le Fonds d'obligations d'entreprises à long terme RP offre aux régimes de retraite une manière crédible :

d'améliorer l'adéquation actif‑passif tout en préservant les positions excédentaires ;

de viser une surperformance grâce à une gestion active disciplinée ;

de diversifier au‑delà du marché canadien concentré des obligations de société.

Nom du fonds : Fonds d'obligations d'entreprises à long terme RP Axe d'investissement : Obligations de société mondiales de qualité d'investissement à long terme Rendement cible : Indice FTSE Canada+ 80 à 100 points de base (brut de frais) Risque de change : Entièrement couvert en dollars canadiens en tout temps Risque de durée : Se rapproche étroitement de l'indice

À propos de RPIA

RPIA est un gestionnaire spécialisé en revenu fixe, reconnu pour son une expertise dans la gestion active de portefeuilles d'obligations de sociétés afin de générer de la valeur pour les investisseurs. Basée à Toronto, RPIA compte plus de 120 employés, dont des professionnels en investissement et en gestion des risques, responsables de la gestion de 13 stratégies de crédit. 16 ans après sa fondation, RPIA gère désormais environ 20 milliards de dollars pour une vaste clientèle composée d'institutions, de clients privés et de conseillers en placement. RPIA est une société indépendante et privée, et ses dirigeants ainsi que ses employés ont investi plus de 280 millions de dollars aux côtés des investisseurs. Pour en savoir plus, visitez rpia.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

Les renseignements contenus dans le présent document sont présentés par RP Investment Advisors LP (« RPIA ») et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne constituent pas des conseils financiers, des conseils en placement ou d'autres conseils et ne doivent pas être utilisés ou considérés comme tels sans obtenir au préalable les conseils professionnels appropriés. Veuillez toujours consulter le document d'offre pour obtenir des renseignements importants sur les objectifs de placement, les stratégies et les risques associés à un fonds particulier. Les parts du Fonds d'obligations d'entreprises à long terme RP sont offertes conformément aux dispenses de prospectus disponibles et uniquement aux investisseurs accrédités et aux personnes qui satisfont autrement aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

