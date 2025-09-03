RPIA élargit son offre de fonds alternatifs liquides avec le Fonds d'occasions de crédit alternatif RP

- Le plus important gestionnaire canadien de crédit alternatif liquide met son expertise de qualité institutionnelle à la disposition des investisseurs avec une liquidité quotidienne -

TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - RPIA, l'un des principaux gestionnaires d'actifs de revenu fixe alternatif au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'occasions de crédit alternatif RP (« ACOF »), une stratégie de crédit alternatif liquide, non contrainte et hautement tactique.

L'ACOF vise un rendement annuel net de 7 à 9 %, avec la possibilité d'investir dans le segment à haut rendement des marchés du crédit, tout en appliquant une couverture de gestion des risques afin de limiter les baisses et de préserver le capital. Le fonds entend tirer parti des idées de transactions distinctives et des structures de transactions qui ont soutenu le solide historique de rendement de notre stratégie phare au cours des 10 dernières années, tout en offrant une liquidité quotidienne.

« Avec l'ACOF, nous mettons à la disposition d'un plus grand nombre d'investisseurs l'approche éprouvée qui sous-tend notre stratégie de crédit la plus flexible, » a déclaré Peter Metcalfe, co-chef des placements. « Le fonds vise à offrir aux investisseurs des rendements solides ajustés au risque et une diversification, sans les contraintes de liquidité qui accompagnent souvent les catégories d'actifs alternatifs traditionnels. »

L'approche de placement de RPIA repose sur une recherche fondamentale approfondie en crédit, un style de gestion active et un cadre de gestion des risques rigoureux. Forte de plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de certaines des stratégies de crédit long/short les plus performantes au Canada, la firme s'est forgé une réputation de chef de file en revenu fixe alternatif. Sa capacité à tirer parti des inefficiences des marchés mondiaux du crédit, à s'adapter aux conditions changeantes du marché et à couvrir le risque de façon dynamique continue de distinguer RPIA au sein de l'industrie des placements alternatifs.

Nom du fonds : Fonds d'occasions de crédit alternatif RP Rendement cible : 7 à 9 % nets de frais Liquidité : Quotidienne Distribution : Mensuelle (option en espèces) Note de risque du prospectus : Faible-moyen

À propos de RPIA

RPIA est un gestionnaire spécialisé en revenu fixe, reconnu pour son une expertise dans la gestion active de portefeuilles d'obligations de sociétés afin de générer de la valeur pour les investisseurs. Basée à Toronto, RPIA compte plus de 120 employés, dont des professionnels en investissement et en gestion des risques, responsables de la gestion de 13 stratégies de crédit. Plus de 15 ans après sa fondation, RPIA gère désormais environ 19 milliards de dollars pour une vaste clientèle composée d'institutions, de clients privés et de conseillers en placement. RPIA est une société indépendante et privée, et ses dirigeants ainsi que ses employés ont investi plus de 250 millions de dollars aux côtés des investisseurs. Pour en savoir plus, visitez rpia.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

Les renseignements contenus dans le présent document sont présentés par RP Investment Advisors LP (« RPIA ») et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils en placement ou autres, et ne doivent pas être utilisés ou considérés pour ces fins. Veuillez toujours consulter votre courtier en valeurs mobilières inscrit avant d'investir dans des fonds communs de placement. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment, et les rendements passés ne se répètent pas nécessairement. Le rendement cible est un objectif de rendement annuel composé. Il ne constitue pas une garantie de rendement futur et peut être modifié à la discrétion de RPIA et sans préavis.

SOURCE RPIA

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Lydia George, directrice, Marketing et activation des ventes, tél. : (416) 475-7901, [email protected]