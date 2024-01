RPA : des demandes de longue date du Réseau FADOQ enfin implantées

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Le Réseau FADOQ salue les mesures, qu'il demandait depuis longtemps, qui viendront aider certains milieux de vie collectifs, notamment les résidences privées pour personnes aînées (RPA) et les OSBL d'habitation pour personnes aînées.

En effet, l'allocation personnalisée allouée aux établissements de petite taille et la création d'une grille tarifaire pour encadrer le coût des services payés par le gouvernement auront des répercussions positives, autant pour les administrations de ces milieux de vie que pour les locataires.

« Nous sommes d'avis que les mesures annoncées par le gouvernement du Québec aideront à stopper l'hémorragie des fermetures de RPA, particulièrement en dehors des grands centres et en région éloignée. Ces actions étaient nécessaires afin de soutenir les résidentes et résidents et réduire leur fardeau financier », a affirmé la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

L'implantation d'une grille tarifaire pour encadrer le coût des services en RPA est une demande de longue date de notre organisation. Notre organisation espère que la mise en place d'un barème gouvernemental influencera également à la baisse le coût des services dans les établissements qui ne sont pas concernés par l'allocation personnalisée.

Rappelons qu'il n'existait aucune limite de prix ni aucune réglementation pour les services en RPA. Ce qui fait, par exemple, qu'une RPA peut exiger 50 $ par mois pour l'administration de médicament, et qu'une autre exige mensuellement 150 $ pour un service identique. Pour le Réseau FADOQ, une telle disparité dans les frais de service était inacceptable. Maintenant, tout le monde aura la même base de calcul aux quatre coins du Québec.

Une bouffée d'air frais pour les petites RPA

L'allocation personnalisée aux RPA de petite taille (30 unités et moins) afin de couvrir les services nécessaires aux résidents et résidentes en lourde perte d'autonomie est une très bonne nouvelle.

Notre organisation demandait depuis longtemps qu'une aide particulière soit allouée aux RPA de petite taille. Ce sont des établissements à échelle humaine et souvent situés en région.

« Les RPA de petite taille sont essentielles pour favoriser le maintien à domicile des personnes aînées. Il fallait agir afin de les soutenir avant qu'il ne soit trop tard », a déclaré Mme Tassé-Goodman.

Depuis les cinq dernières années, les fermetures de RPA se sont multipliées. Toutefois, ces dernières concernent presque exclusivement les RPA de petite taille. Ces fermetures entraînent plusieurs conséquences sur les locataires qui doivent déménager et parfois s'éloigner de leurs proches et de leur communauté.

Bien que les mesures pour aider les RPA soient les bienvenues, le Réseau FADOQ souligne la nécessité que soit assurée une saine diversité en matière d'offre de logement pour les personnes aînées. Il faut notamment encourager le développement de milieux de vie collectifs alternatifs, telles que les coopératives d'habitation ou les RPA à but non lucratif.

Le Réseau s'attend à ce que ces mesures réduisent le fardeau financier des résidents des établissements concernés.

Avec 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

