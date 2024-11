Le Réseau FADOQ propose des pistes prioritaires pour la stratégie de prévention en santé du ministère de la Santé

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le Réseau FADOQ accueille positivement la volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de développer une stratégie de prévention en santé axée sur la promotion de saines habitudes de vie et le dépistage précoce. Au nom de ses membres, le Réseau FADOQ contribuera activement aux consultations publiques menées par le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, dans les mois à venir.

« Le vieillissement actif et le maintien de l'autonomie des personnes aînées d'aujourd'hui et de demain sont des enjeux de première importance pour le Réseau FADOQ. Nous encourageons le gouvernement du Québec à inclure ces priorités dans ses travaux », a déclaré la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ accompagne ses membres de 50 ans et plus en les aidant à conserver un mode de vie actif grâce à une offre variée d'activités de loisirs, physiques et sportives. La plus grande organisation de personnes aînées au Québec et au Canada fait bouger plus de 70 000 personnes chaque semaine.

Trois priorités

Dans le cadre de cette stratégie de prévention, le Réseau FADOQ mettra de l'avant trois grandes priorités de santé publique :

La nécessité d'une vision inclusive des loisirs et des sports, essentielle pour promouvoir un vieillissement actif et améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population de 50 ans et plus. L'accélération du virage vers les soins et services à domicile, ainsi que l'amélioration de leur accessibilité, pour favoriser le maintien à domicile des personnes aînées le plus longtemps possible. L'importance de couvrir ou de rembourser les coûts des dispositifs médicaux essentiels, tels que les prothèses auditives, les lunettes et les aides à la mobilité, afin de réduire les inégalités d'accès et de renforcer l'autonomie des personnes aînées.

Le Réseau FADOQ demeure résolu à contribuer activement à l'élaboration de politiques publiques répondant aux enjeux du vieillissement de la population québécoise.

Sa participation aux consultations à venir visera à promouvoir une approche pragmatique, centrée sur les besoins réels et multiples des personnes aînées d'aujourd'hui et de demain, dans le respect de leur autonomie et de leur dignité.

Avec plus de 580 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

