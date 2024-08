La FADOQ fera vibrer Québec avec les Jeux du Canada 55+

QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - Dans moins d'une semaine, les Jeux du Canada 55+, qui sont organisés par le Réseau FADOQ, prendront leur envol à Québec.

Du 27 au 30 août, plus de 2 200 athlètes provenant de partout au pays, ainsi que 600 accompagnateurs et accompagnatrices et une centaine de bénévoles, participeront aux disciplines et aux activités dans le cadre de ces Jeux qui sont présentés pour la première fois au Québec.

« La FADOQ a préparé des Jeux mémorables. Nous accueillerons en grand toutes les délégations pour ce grand rassemblement actif. Le plaisir sera au rendez-vous sur tous les plateaux », affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Les athlètes compétitionneront dans 20 disciplines, dont des sports d'été (athlétisme, balle donnée, natation, pickleball, tennis), des sports d'hiver (curling et hockey) et des activités intellectuellement stimulantes (bridge, crible, scrabble). Les Jeux se dérouleront dans plusieurs endroits de la Ville de Québec, dont à ExpoCité, au PEPS de l'Université Laval et au Centre de glaces Intact Assurance.

La première journée des Jeux se conclura de belle façon avec la cérémonie d'ouverture, qui se déroulera le mardi 27 août dès 16 h 30, à ExpoCité. Chaque délégation aura ses porte-drapeaux, comme aux Jeux olympiques. De nombreux dignitaires seront sur place, dont la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

En plus des compétitions et des cérémonies, de multiples activités seront offertes aux participants et participantes, dont une soirée banquet festive avec le groupe musical Bestov et une visite guidée du Vieux-Québec.

On évalue les retombées économiques de ces Jeux à 2 millions $ pour la région de la Capitale-Nationale.

Pour plus d'informations sur les Jeux du Canada, vous pouvez consulter le site Web de l'événement : https://canada55plusqc.ca/.

Pierre Harvey en action

L'ambassadeur des Jeux du Canada 55+, l'olympien Pierre Harvey, se promènera sur les sites de compétition durant l'événement pour rencontrer les athlètes et les encourager.

D'ailleurs, il participera, de manière non officielle, à la compétition de course à pied de cinq kilomètres, le jeudi 29 août. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a accepté le défi de M. Harvey et sera également de la ligne de départ. La course commencera à 18 h au Parc de la Pointe-aux-Lièvres.

« J'ai très hâte de vivre la frénésie des Jeux du Canada 55+ et de rencontrer des personnes de partout au Canada. L'activité physique fait partie de ma vie depuis toujours et cet événement est une bonne manière d'encourager un mode de vie actif pour les adultes de 55 ans et plus », déclare Pierre Harvey, qui a participé à quatre Jeux olympiques.

De précieux partenaires

Un événement de cette envergure ne serait pas possible sans l'apport de partenaires. Les Jeux du Canada 55+ sont heureux de pouvoir compter sur le Groupe Voyages Québec comme partenaire présentateur de ce grand rassemblement.

« Notre organisation est honorée de s'associer aux Jeux du Canada 55+ en tant que partenaire présentateur. En tant qu'entreprise d'ici, nous sommes fiers de contribuer à la réussite de cet événement qui se tiendra pour la première fois de son histoire en sol québécois », souligne Laurent Plourde, président de Groupe Voyages Québec.

Le Réseau FADOQ et les Jeux du Canada 55+ bénéficient également du soutien de la ministre des Sports, des Loisirs et du Plein air, Isabelle Charest, et du Secrétariat à la Capitale-Nationale et du ministre responsable des Infrastructures et de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Avec plus de 580 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

SOURCE La Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ)

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller en communications au Réseau FADOQ, 514 975-2016, [email protected]; Jimmy Jolicoeur, Responsable des relations médias des Jeux du Canada 55+ 418 573-8105, [email protected]